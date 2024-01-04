Мало хто задумується над тим, що були часи, коли більшість відеоігор не мали кінцівок.

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Такі проєкти як культова головоломка Tetris були задумані таким чином, щоб в них можна було грати цілу вічність, ну чи поки гравець не програє.

Однак один юний поціновувач Тетрісу потрапив у історію відеоігор завдяки тому, що не лише побив кілька рекордів у NES версії гри, але й зумів першим в світі "завершити" її.

Віллісу Гібсону, він же Blue Scuti, лише 13 років, але він уже професійно грає в Тетріс. Молодик має канал на YouTube, на якому розповідає про гру та демонструє власні навички, досягаючи максимальних рівнів та б'ючи рекорди.

Інтерв'ю з рекордсменом / ClassicTetris – дивитися відео

Історичним стало нове відео юнака, в якому Blue Scuti "переміг" NES Tetris, викликавши аварійне завершення гри, яке можливе лише за певних умов.

Для цього хлопець дійшов до пекельного за складністю 157-го рівня, де гра просто припиняє працювати через збій у коді та зробив це першим у світі за всю історію Тетрісу.

Цікаво, що до цього випадку, більшість геймерів вважали, що на подібне "проходження" Тетрісу здатен лише штучний інтелект.

З огляду на такий юний вік геймера, можна лише припустити які ще нереальні рекорди підкоряться йому в майбутньому.