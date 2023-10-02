Гра привабила геймерів завдяки захопливому геймплею та різноманітним діалогам і сюжетним опціям, як повідомляється, із 17 тисячами можливих різних кінцівок гри.

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Baldur's Gate 3 домінує в рейтингах Steam

Фанатам настільки сподобалася гра, що вони значно перевищили попит, який Larian Studios очікувала на свою нову ітерацію франшизи Baldurs Gate. Розробники очікували піку в 100 тисяч гравців, але ніяк не пів мільйона, якого гра досягла на початку серпня.

Після двох місяців з моменту релізу гри Baldur's Gate 3 кількість гравців досягла майже одного мільйона, офіційна кількість одночасних гравців – 875 343.

Та з огляду на такий неймовірний рекорд фанати ще більше вражені тим, що BG3 вдалося втримати ажіотаж серед гравців і не знизити кількість гравців. Адже майже через два місяці після випуску вона досі набирає по 300 тисяч одночасних гравців.

Шанувальники були в захваті від Baldur's Gate 3 завдяки можливості повторного відтворення Larian Studios надала гравцям безліч різних класів і збірок, кожен зі своїм унікальним стилем гри.