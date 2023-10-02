Baldur's Gate 3 домінує в рейтингах Steam навіть через місяці після релізу

Одразу ж після релізу шанувальники з величезною любов'ю прийняли гру Baldur’s Gate 3. Та статистика Steam показала, що навіть через місяці після виходу гри народна любов до неї не згасає.

Гра привабила геймерів завдяки захопливому геймплею та різноманітним діалогам і сюжетним опціям, як повідомляється, із 17 тисячами можливих різних кінцівок гри.

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Baldur's Gate 3 домінує в рейтингах Steam

Фанатам настільки сподобалася гра, що вони значно перевищили попит, який Larian Studios очікувала на свою нову ітерацію франшизи Baldurs Gate. Розробники очікували піку в 100 тисяч гравців, але ніяк не пів мільйона, якого гра досягла на початку серпня.

Після двох місяців з моменту релізу гри Baldur's Gate 3 кількість гравців досягла майже одного мільйона, офіційна кількість одночасних гравців – 875 343.

Та з огляду на такий неймовірний рекорд фанати ще більше вражені тим, що BG3 вдалося втримати ажіотаж серед гравців і не знизити кількість гравців. Адже майже через два місяці після випуску вона досі набирає по 300 тисяч одночасних гравців.

Шанувальники були в захваті від Baldur's Gate 3 завдяки можливості повторного відтворення Larian Studios надала гравцям безліч різних класів і збірок, кожен зі своїм унікальним стилем гри.