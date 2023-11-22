Однією з сильних сторін Baldur's Gate 3 є те, що історія може адаптуватися майже до будь-якого рішення гравців. Не важливе – це дрібне рішення, чи смерть головного героя – гра враховує це в ході вашого прогресу.

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Випадкове "зле" проходження BG3

Однак така адаптивність – це палиця з двома кінцями. Оскільки дозволене будь-яке рішення, гра з легкістю дозволить вам продовжити деякі з менш моральних шляхів у грі. А якщо ви не приймаєте ці рішення навмисно, ви можете випадково зробити свого персонажа одним із найгірших людей у світі.

Саме це й сталося з одним з геймерів. Він розповів про свій досвід невдалих рішень у Baldur's Gate 3, заявивши, що допустив кожної помилки, яку тільки міг допустити.

Я лише отримав гру декілька днів тому. Я в першому акті та вже не знаю, як бути далі. Я нічого не знав про гру. Загалом я новачок в іграх, особливо в комп'ютерних іграх, і допустився помилок. Великих, дуже великих помилок,

– розповів гравець.

Перша велика помилка сталася в Гаю друїдів, який зазвичай є одним із перших моральних рішень, з якими стикаються гравці. Однак цей гравець навіть не зміг зробити вибір, оскільки він випадково спонукав друїдів вбити всіх біженців, поки з’ясовував для себе елементи керування.

Геймер також був змушений обезголовити Карлах після того, як вона не заспокоїлася під час їхньої першої зустрічі. Також він убив сову та її дитинча – теж випадково. Крім того, гравець втратив Гейла після того, як відмовився дати йому будь-які магічні предмети.

Геймер боїться, що він занадто далеко зайшов у "злому" проходженні гри. Залишається лише сподіватися, що він невдовзі розбереться з особливостями проходження Baldur's Gate 3.