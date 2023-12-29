Таємничий і потужний скелет надасть величезну допомогу у вашій подорожі, дозволяючи вам здобувати повагу до вашого персонажа, вербувати наймитів та оживляти мертвих супутників.

Читайте також Гемблінг у цифрах та трендах: як пройшов 2023 рік для індустрії

Геймер убив смерть у BG3

Важливим фактом про Візерса, який відрізняє його від інших NPC, є те, що його неможливо вбити. На основі історії, яку ви можете дізнатися про нього під час гри, є вагома причина його невразливості.

Візерс насправді є Джергалом – Володарем кінця всього й колишнім Богом смерті. Це пояснює, чому він настільки могутній з магією воскресіння, що перевершує навіть могутніх клериків.

Одному з геймерів таки вдалося вбити Візерса, хоча це мало б бути неможливим. Гравець знайшов це після того, як використав силу Іллітіда "Вичерпання здібностей", щоб зменшити свій інтелект. Зниження будь-якої характеристики до нуля надає цілі атрофований стан, що призводить до миттєвої смерті.

Через деякий час тіло Візерса навіть можна було пограбувати. Враховуючи роль Візерса в історії Baldur's Gate 3 та її закінченні, його смерть може мати значні, а можливо, і руйнівні наслідки.

На щастя для тих, хто цікавиться, гравець вирішив не перезавантажувати старе збереження, щоб натомість побачити, як гра розвивається без Візерса. Тож, сподіваємося, геймер поділиться розповідями про те, як пройде решта гри без Візерса.