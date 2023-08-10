Не лише ведмідь: з якими персонажами можна мати романтичні стосунки в Baldur's Gate 3
Джерело:Game Rant
Багато хто чув про Baldur's Gate 3 як про гру, в якій можна зайнятися сексом з ведмедем. Наразі ж у грі загалом є 10 компаньйонів, з якими можна вибудувати романтичні стосунки.
Щоб завести романтичні стосунки з будь-яким із цих персонажів, гравцям доведеться бути обережними щодо кожного свого вибору в грі та діяти так, щоб це подобалося конкретному компаньйону.
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Романтичні партнери в Baldur's Gate 3:
- Астаріон – чоловік раси вищих ельфів, класу розбійник і вампір.
- Ґейл – чоловік людської раси, класу чарівник.
- Карлач – жінка раси асмодей тіфлінг (Asmodeus Tiefling), класу варвар.
- Лаезель – жінка раси ґітіянкі (Githyanki), класу воїн.
- Мінтара – жінка раси дроу (Drow), класу паладін.
- Шедовхерт – жінка раси вищих напівельфів, класу клірик.
- Уілл – чоловік раси людей, класу чорнокнижник.
- Халсін – чоловік раси лісових ельфів, класу ведмідь-друїд.
- Мінск – чоловік раси людей, класу рейнджер.
- Джахейра – жінка раси напівельфів, класу кіт-друїд.
Звідки секс вампіра з ведмедем
Ще за місяць до повноцінного релізу творці змогли зацікавити геймерів можливістю зайнятися сексом з ведмедем у грі. Тож тепер виникає логічне питання: як це зробити?
Усе дуже просто й очевидно навіть з переліку романтичних персонажів. У вірусному ролику дійовими персонажами були вампір Астаріон та друїд Халсін. Останній від збудження перетворився у ведмедя, і вони продовжили саме такому стані.
Відома сцена з ведмедем у Baldur's Gate 3: дивіться відео