Не лише ведмідь: з якими персонажами можна мати романтичні стосунки в Baldur's Gate 3

Багато хто чув про Baldur's Gate 3 як про гру, в якій можна зайнятися сексом з ведмедем. Наразі ж у грі загалом є 10 компаньйонів, з якими можна вибудувати романтичні стосунки.

Щоб завести романтичні стосунки з будь-яким із цих персонажів, гравцям доведеться бути обережними щодо кожного свого вибору в грі та діяти так, щоб це подобалося конкретному компаньйону.

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Романтичні партнери в Baldur's Gate 3:

Астаріон – чоловік раси вищих ельфів, класу розбійник і вампір.

– чоловік раси вищих ельфів, класу розбійник і вампір. Ґейл – чоловік людської раси, класу чарівник.

– чоловік людської раси, класу чарівник. Карлач – жінка раси асмодей тіфлінг (Asmodeus Tiefling), класу варвар.

– жінка раси асмодей тіфлінг (Asmodeus Tiefling), класу варвар. Лаезель – жінка раси ґітіянкі (Githyanki), класу воїн.

– жінка раси ґітіянкі (Githyanki), класу воїн. Мінтара – жінка раси дроу (Drow), класу паладін.

– жінка раси дроу (Drow), класу паладін. Шедовхерт – жінка раси вищих напівельфів, класу клірик.

– жінка раси вищих напівельфів, класу клірик. Уілл – чоловік раси людей, класу чорнокнижник.

– чоловік раси людей, класу чорнокнижник. Халсін – чоловік раси лісових ельфів, класу ведмідь-друїд.

– чоловік раси лісових ельфів, класу ведмідь-друїд. Мінск – чоловік раси людей, класу рейнджер.

– чоловік раси людей, класу рейнджер. Джахейра – жінка раси напівельфів, класу кіт-друїд.

Звідки секс вампіра з ведмедем

Ще за місяць до повноцінного релізу творці змогли зацікавити геймерів можливістю зайнятися сексом з ведмедем у грі. Тож тепер виникає логічне питання: як це зробити?

Усе дуже просто й очевидно навіть з переліку романтичних персонажів. У вірусному ролику дійовими персонажами були вампір Астаріон та друїд Халсін. Останній від збудження перетворився у ведмедя, і вони продовжили саме такому стані.

Відома сцена з ведмедем у Baldur's Gate 3: дивіться відео