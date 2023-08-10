Не только медведь: с какими персонажами можно иметь романтические отношения в Baldur's Gate 3
Источник:Game Rant
Многие слышали о Baldur's Gate 3 как об игре, в которой можно заняться сексом с медведем. Пока же в игре всего 10 компаньонов, с которыми можно выстроить романтические отношения.
Чтобы завести романтические отношения с любым из этих персонажей, игрокам придется быть осторожными по поводу каждого своего выбора в игре и действовать так, чтобы это нравилось конкретному компаньону.
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Романтические партнеры в Baldur's Gate 3:
- Асторион – мужчина расы высших эльфов, класса разбойник и вампир.
- Гейл – мужчина человеческой расы, класса волшебник.
- Карлач – женщина расы асмодей тифлинг (Asmodeus Tiefling), класса варвар.
- Лаэзель – женщина расы гитиянки (Githyanki), класса воин.
- Минтара – женщина расы дроу (Drow), класса паладин.
- Шедовхерт – женщина расы высших полуэльфов, класса клирик.
- Уилл – мужчина расы людей, класса чернокнижник.
- Халсин – мужчина расы лесных эльфов, класса медведь-друид.
- Минск – мужчина расы людей, класса рейнджер.
- Джохейра – женщина расы полуэльфов, класса кот-друид.
Откуда секс вампира с медведем
Еще за месяц до полноценного релиза создатели смогли заинтересовать геймеров возможностью заняться сексом с медведем в игре. Итак, теперь возникает логический вопрос: как это сделать?
Все очень просто и очевидно даже из перечня романтических персонажей. В вирусном ролике главными персонажами были вампир Астарион и друид Халсин. Последний от возбуждения превратился в медведя, и они продолжили именно в таком состоянии.
Известная сцена с медведем в Baldur's Gate 3: смотрите видео