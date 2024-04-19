Чого чекати

Перш за все розробники анонсували кілька особливо "злих" фіналів гри, а також інструменти для створення модифікацій:

Розширені фінали призначені для найзловісніших проходжень, супроводжуються новими заставними роликами і музичними треками. Скільки буде таких кінцівок, невідомо, але студія опублікувала два тизерних gif-файли, які показують cinematic-сцени з цих фіналів. Перший можна переглянути тут, а другий дивіться тут.

Інструменти для моддингу дадуть змогу вносити зміни у візуальну складову, анімацію, звуки, параметри та інші елементи Baldur's Gate 3.

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Студія також опублікувала один із нових саундтреків, які на нас чекають в майбутньому оновленні: відео

Сьомий патч також міститиме виправлення багів, включно з небажанням Джахейри йти за компаньйонами і брати участь у боях, зниклими репліками та проблемами з вітальними репліками.

Напередодні виходу сьомий патч пропустять через закрите бета-тестування, до якого допустять обмежену кількість гравців з усього світу. Подробицями випробувань поділяться найближчими тижнями.

Після випуску сьомого патча Larian продовжить виправляти баги, покращувати продуктивність і стабільність Baldur's Gate 3. Будуть і нові функції — як мінімум кроссплей і фоторежим.

На закінчення Larian нагадала, що наразі працює над двома новими іграми за своєю інтелектуальною власністю. Розробка поки на ранньому етапі, тож ніяких подробить про назви, сюжет чи дати виходу.