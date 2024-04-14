Baldur's Gate 3 ввійшла в історію ігрової індустрії завдяки унікальному досягненню
Джерело:Gamerant
Хітова RPG від Larian Studios – Baldur's Gate 3, не лише стала найкращою грою 2023 року, а й зробила це в унікальний спосіб, який не вдавався жодному проєкту до цього.
Зовсім нещодавно, BG 3 тріумфувала на BAFTA Games Awards, що додало ще один титул Найкращої гри року до переліку нагород Larian Studios.
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Завдяки останній звитязі, Baldur's Gate 3 стала першою в історії грою, якій вдалося отримати одразу всі 5 найголовніших нагород "Гра року".
Мова про так звану, "велику п'ятірку":
- BAFTA
- D.I.C.E
- Game Developers Choice
- Golden Joystick Awards
- The Game Awards
Хоча історичне досягнення не підкорювалося жодному іншому проєкту, деякі були дуже близькими. Водночас як правило, саме BAFTA ставала на заваді.
Трейлер Baldur's Gate 3 – дивитися відео
Наприклад, шість років тому The Legend of Zelda: Breath of the Wild виграла перші чотири титули GOTY, але зрештою втратила останню нагороду на користь What Remains of Edith Finch.
Така сама ситуація сталася й торік з Elden Ring, яку на BAFTA обійшла Vampire Survivors.
Попередні переможці "великої п'ятірки" за останні 10 років / Скриншот з Gamerant
Тріумф Larian Studios вчергове показує як геймери та критики високо оцінили їхній проєкт, який з огляду на всі нагороди, може серйозно претендувати на звання найкращої гри не лише 2023 року, а й всього десятиліття.