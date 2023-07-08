Одна з найбільш очікуваних рольових відеоігор отримала чималу презентацію, яка неабияк розвеселила геймерів контроверсійною еротичною сценою, повідомляє 24 Канал.

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На офіційних ресурсах гри з'явився короткий відеоролик, який демонструє красоти світу майбутньої новинки та чудернацьких істот, які його населяють.

Також увагу приділяють романтиці, показуючи любовні кат-сцени між персонажами.

Релізний трейлер Baldur's Gate 3: дивитися відео

Попри те, що у цій версії вирізали важливий момент, який був на "живій" презентації проєкту. Втім, він уже встиг "завіруситися" в соцмережах.

У ньому розробники показали як один з персонажів – Астаріон вирішив зайнятися коханням з друїдом, коли той перебував у подобі ведмедя.

Кумедна сцена: дивитися відео

Ніби навмисне підкресливши абсурдність того що відбувається, наступним кадром творці гри продемонстрували білку, яка від шоку навіть зронила жолудь.

Щоправда, такий креатив виявився не до душі модерації TikTok, яка заблокувала трансляцію розробників та видала попередження всьому акаунту Larian Studios.

Але, схоже, що це було того варте, адже геймери неабияк втішилися побаченим, а глава студії Свен Вінке назвав цю сцену "гомерично кумедною".

Водночас офіційна сторінка компанії у твітері лише запостила картинку задоволеного ведмедя.

Зауважте, реліз Baldur's Gate 3 запланований на 3 серпня для ПК та на 6 вересня для PS5, а також у грі буде повна українська текстова локалізація.