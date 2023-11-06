Baldur’s Gate 3 серйозно цензурують для релізу в Японії: в чому причина

Інформація про японську версію Baldur’s Gate 3, що з'явилася на передодні її релізу, свідчить, що гру буде серйозно піддано цензурі. Детальніше – у матеріалі.

Виявилося, що задля релізу Baldur's Gate 3 в Японії, розробникам з Larian довелося суттєво попрацювати над грою, щоб та відповідала місцевим законам.

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Видавці Baldur’s Gate 3 для PS5 у Японії, компанія Spike Chunsoft, на своєму сайті розповіли про серйозні зміни, які розробникам довелося зробити в грі.

Це було необхідно аби проєкт зміг отримати віковий рейтинг CERO, який дозволив би йому надійти в продаж.

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Отож, найважливіша зміна полягатиме у видаленні будь-якої оголеності.

Цікаво, що у всіх інших версіях Baldur’s Gate 3 це можна змінити у налаштуваннях, однак у японській її не буде за замовчуванням.

Також з гри приберуть зображення внутрішніх органів, а також видалять можливість катувати в’язнів у таборі гоблінів в першому Акті.