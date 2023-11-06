Оказалось, что ради релиза Baldur's Gate 3 в Японии, разработчикам из Larian пришлось существенно поработать над игрой, чтобы та отвечала местным законам.

Достойно внимания PIN-UP Foundation помог обустроить хаб для детей, пострадавших от войны

Издатели Baldur's Gate 3 для PS5 в Японии, компания Spike Chunsoft, на своем сайте рассказали о серьезных изменениях, которые разработчикам пришлось произвести в игре.

Это было необходимо, чтобы проект смог получить возрастной рейтинг CERO, который позволил бы ему поступить в продажу.

Трейлер BG 3: смотреть видео

Итак, важнейшее изменение будет заключаться в удалении любой обнаженности.

Интересно, что во всех остальных версиях Baldur's Gate 3 это можно изменить в настройках, однако в японском ее не будет по умолчанию.

Также из игры уберут изображения внутренних органов, а также удалят возможность истязать заключенных в лагере гоблинов в первом Акте.