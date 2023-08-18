Студія Larian найняла спеціально навчених координаторів інтимної близькості, щоб актори відчували себе комфортно під час знімання романтичних сцен для гри.

Читайте також Назад у дитинство: найкращі відеоігри 2000-х років

Інтимні координатори в Baldur's Gate 3

В інтерв'ю акторки Дженніфер Інгліш та Девора Вільде, які грають напівельфійку-клерка Шедоухарт та воїна-гітьянки Лае'зель, похвалили Larian за найнятих фахівців.

Я взагалі не відчувала нічого неприємного під час запису. А в мене доволі низький поріг огиди,

– розповіла Дженніфер Інгліш.

Інтимні координатори широко використовуються у кіно та на телебаченні, але не в іграх. Студія Larian вважає себе однією з перших, хто залучив їх у виробництві гри. Таких фахівців також залучали під час фільмування сцен у грі Immortality.

Геймплей гри Baldur's Gate 3: дивіться відео

Колега Дженніфер, Девора Вільде, яка зіграла Лае'зель, раніше з'являлася в багаторічному британському серіалі Hollyoaks. Девора каже, що образ може швидко стати другою натурою, навіть якщо ви граєте міфічну істоту із зеленою шкірою та гострими вухами.

Акторка окремо висловилася з приводу гучної сцени з ведмедем, яка стала "візитівкою" гри. "Це показує, наскільки божевільною є ця гра", – наголосила Девора Вільде.