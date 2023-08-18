Larian запросили спеціальних координаторів для сексуальних сцен Baldur's Gate 3

Новий бестселер Baldur's Gate 3 від Larian Studios став мегапопулярним у тому числі завдяки своїм інтимним сценам. Тепер актори розповіли, наскільки ретельно студія підійшла до їхньої підготовки.

Студія Larian найняла спеціально навчених координаторів інтимної близькості, щоб актори відчували себе комфортно під час знімання романтичних сцен для гри.

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Інтимні координатори в Baldur's Gate 3

В інтерв'ю акторки Дженніфер Інгліш та Девора Вільде, які грають напівельфійку-клерка Шедоухарт та воїна-гітьянки Лае'зель, похвалили Larian за найнятих фахівців.

Я взагалі не відчувала нічого неприємного під час запису. А в мене доволі низький поріг огиди,

– розповіла Дженніфер Інгліш.

Інтимні координатори широко використовуються у кіно та на телебаченні, але не в іграх. Студія Larian вважає себе однією з перших, хто залучив їх у виробництві гри. Таких фахівців також залучали під час фільмування сцен у грі Immortality.

Геймплей гри Baldur's Gate 3: дивіться відео

Колега Дженніфер, Девора Вільде, яка зіграла Лае'зель, раніше з'являлася в багаторічному британському серіалі Hollyoaks. Девора каже, що образ може швидко стати другою натурою, навіть якщо ви граєте міфічну істоту із зеленою шкірою та гострими вухами.

Акторка окремо висловилася з приводу гучної сцени з ведмедем, яка стала "візитівкою" гри. "Це показує, наскільки божевільною є ця гра", – наголосила Девора Вільде.