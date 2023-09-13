У Baldur's Gate 3 є спеціальна сцена завершення гри для найбільш впертих гравців

Один шанувальник Baldur's Gate 3 натрапив на унікальну сцену завершення гри, яку побачать лише ті гравці, які сильно постараються аби провалити основний квест. Подробиці – у матеріалі.

Шанувальник Baldur's Gate 3 виявив приховану сцену завершення гри, спричинену саботуванням основного сюжетного квесту в 3 Акті гри.

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Велика частина третього акту в Baldur's Gate 3 присвячена пошуку Нетеритських каменів, які повинні допомогти гравцеві протистояти Абсолюту, який на цьому етапі історії виявляє себе як Прамозок.

Розробники переконалися, що ці важливі для сюжету артефакти не можна ні продати, ні кидати, на відміну від інших предметів у BG 3, однак ютубер BOB_BestOfBugs все ж знайшов спосіб позбутися їх, виявивши, що це запускає додаткову спеціальну сцену завершення гри.

Геймер скористався тим фактом, що будь-який з каменів можна помістити в якийсь "контейнер", а потім позбутися його самого.

Таким чином BOB_BestOfBugs поклав один з каменів у вазу, а потім жбурнув її у безодню.

Унікальна сцена в BG 3: дивитися відео

Ця дія негайно запустила ролик, у якому Імператор назвав виконавця кидка "дурнем", заявивши, що всі їхні зусилля зупинити Абсолют тепер приречені.

Закінчується ж сцена тим, що Прамозок перетворює головного героя на мізкожера та отримує контроль над його свідомістю.