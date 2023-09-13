Поклонник Baldur's Gate 3 обнаружил скрытую сцену завершения игры, вызванную саботированием основного сюжетного квеста в 3 Акте игры.

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Большая часть третьего акта в Baldur's Gate 3 посвящена поиску Нетеритских камней, которые должны помочь игроку противостоять Абсолюту, который на этом этапе истории проявляет себя как Прамозг.

Разработчики убедились, что эти важные для сюжета артефакты нельзя ни продать, ни бросать, в отличие от других предметов в BG 3, однако ютубер BOB_BestOfBugs все же нашел способ избавиться от них, обнаружив, что это запускает дополнительную специальную сцену завершения игры.

Геймер воспользовался тем фактом, что любой из камней можно поместить в некий "контейнер", а затем избавиться от него самого.

Таким образом, BOB_BestOfBugs положил один из камней в вазу, а затем швырнул ее в бездну.

Уникальная сцена в BG 3: смотреть видео

Это действие немедленно запустило ролик, в котором Император назвал исполнителя броска "дураком", заявив, что все их усилия остановить Абсолют теперь обречены.

Заканчивается же сцена тем, что Прамозг превращает главного героя в иллитида и получает контроль над его сознанием.