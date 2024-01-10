Baldur's Gate 3 стала найкращою грою 2023 року не просто так, адже Larian Studios до дрібниць продумали кожнісінький аспект свого творіння.

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Однією з найцікавіших механік гри є здатність говорити з мерцями за допомогою заклинання чи сувою і чимало з померлих NPC мають на цей випадок власні прописані діалоги.

Деякі розповідають хто їх вбив чи за яких умов вони пішли з життя, інші ж просто допомагають дізнатися більше про історію світу гри, але іноді стається щось справді унікальне.

Як от коли користувач Reddit під ніком kyuudonburi вирішив поговорити з трупом лорда Горташа – однієї з трьох маріонеток головного антагоніста гри.

Виявилося, що якщо спробувати це зробити, то гравцю випаде шанс поспілкуватися з самим Бейном – Богом Тиранії, обранцем якого був небіжчик.

На жаль Кетерік та Орін (інші два персонажі з трійки антагоністів) подібному трюку не підлягають, тож навіть якщо ви дуже хотіли б потеревенити ще й з Богами Некромантії та Вбивств цього зробити не вийде.