Шанувальники Baldur's Gate 3 продовжують досліджувати світ найкращої, на цю мить, гри 2023 року і діляться в мережі своїми цікавими знахідками.
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Наприклад, нещодавно один геймер знайшов неприємний баг та навіть розповів як його уникнути.
Тепер інший фанат BG 3, який до того ж є стрімером під ніком Ellohime, у соцмережі X (колишній твітер) поділився "рецептом" найсмертоноснішої атаки з нині відомих.
Короткий покроковий гайд з її реалізації виглядає так:
- Знайдіть якомога вищу точку на полі бою;
- Перетворіть свого друїда на Ведмесича;
- Використайте магію, щоб збільшити його у розмірі;
- Виберіть здібність "Нищівний політ", щоб перетворити гравітацію на зброю та здійсніть піке на гурт ворогів;
- Споглядайте за неймовірними цифрами шкоди.
Хитрий смертоносний удар: дивитися відео
Хоча ця атака є досить ситуаційним прийомом, адже залежить від наявності височини, вона все одно варта того аби бодай раз спробувати виконати її самотужки.