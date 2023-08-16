Шанувальники Baldur's Gate 3 продовжують досліджувати світ найкращої, на цю мить, гри 2023 року і діляться в мережі своїми цікавими знахідками.

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Наприклад, нещодавно один геймер знайшов неприємний баг та навіть розповів як його уникнути.

Тепер інший фанат BG 3, який до того ж є стрімером під ніком Ellohime, у соцмережі X (колишній твітер) поділився "рецептом" найсмертоноснішої атаки з нині відомих.

Короткий покроковий гайд з її реалізації виглядає так:

Знайдіть якомога вищу точку на полі бою;

Перетворіть свого друїда на Ведмесича;

Використайте магію, щоб збільшити його у розмірі;

Виберіть здібність "Нищівний політ", щоб перетворити гравітацію на зброю та здійсніть піке на гурт ворогів;

Споглядайте за неймовірними цифрами шкоди.

Хитрий смертоносний удар: дивитися відео

Хоча ця атака є досить ситуаційним прийомом, адже залежить від наявності височини, вона все одно варта того аби бодай раз спробувати виконати її самотужки.