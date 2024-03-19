Гравець Baldur's Gate 3 розкрив таємницю, яку приховують портрети персонажів

Шанувальник Baldur's Gate 3 пішов дещо далі у дослідженні гри та розкрив таємницю портретів персонажів, яку неможливо виявити при звичайному проходженні.

Фанат Baldur's Gate 3 поділився цікавим відкриттям про портрети героїв гри, показавши, що вони приховують дещо більше, ніж здається на перший погляд.

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Напарники є невіднятною частиною успіху RPG від Larian Studios. Усі персонажі мають власну гарно прописану особистість, що дозволяє по-різному взаємодіяти з кожним.

Окрім цього, всі вони мають власні портрети, які відображаються в UI віконці з переліком героїв.

Користувач Reddit під ніком grey_anonym поділився цікавим відкриттям, яке демонструє, що ці мініатюрні зображення насправді приховують повні пози, які всі компаньйони роблять для своїх знімків.

Цікава знахідка у грі / Reddit

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Хоча автор знахідки не розповів як саме отримав доступ до цікавих зображень, інший геймер у коментарях відшукав цю лазівку.

Під час використання чарівного дзеркала або підвищення рівня в Baldur's Gate 3 слід використати будь-який інструмент, який дасть вам можливість вільної камери, а потому "пролетіти" за гори.

Саме там і можна знайти всі ці портрети з інтерфейсу разом із їхніми веселими позами.