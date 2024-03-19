Фанат Baldur's Gate 3 поделился интересным открытием о портретах героев игры, показав, что они скрывают несколько больше, чем кажется на первый взгляд.

Стоит внимания PIN-UP и Forbes Ukraine запускают грантовую программу для прифронтовых бизнесов

Напарники являются неотъемлемой частью успеха RPG от Larian Studios. Все персонажи имеют собственную хорошо прописанную личность, что позволяет по-разному взаимодействовать с каждым.

Кроме этого, все они имеют собственные портреты, которые отображаются в UI окошке с перечнем героев.

Пользователь Reddit под ником grey_anonym поделился интересным открытием, которое демонстрирует, что эти миниатюрные изображения на самом деле скрывают полные позы, которые все компаньоны делают для своих снимков.

Интересная находка в игре / Reddit

Хотя автор находки не рассказал как получил доступ к интересным изображениям, другой геймер в комментариях отыскал эту лазейку.

При использовании волшебного зеркала или при повышении уровня в Baldur's Gate 3 следует использовать любой инструмент, который даст вам возможность свободной камеры, а затем "пролететь" за горы.

Именно там и можно найти все эти портреты из интерфейса вместе с их веселыми позами.