Режим Honor є найважчим режимом у грі, не залишаючи вам другого шансу. Раніше інший гравець втратив своє 80-годинне проходження через те, що інтерфейс перекривав варіанти вибору в діалогах, змусивши його вибрати неправильний варіант.

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Цей випадок особливо сумний ще й тим, що гравець не винен, що так сталося. Автор з ніком Chef_Koi_Lardy опублікував відео, на якому видно, як під час досліджень надр Грімфорджу його команда вмирає в повному складі.

У рамках завдання вам потрібно зайти на рухому платформу, яка приводиться в дію за допомогою пострілу по важелях. Коли персонажі зайшли, Chef_Koi_Lardy вистрелив у важіль і платформа почала рухатися. Однак ігрові моделі не "з'єдналися" з нею, залишаючись на місці. Коли місток виїхав з-під них, вони просто попадали в прірву. В наступну секунду гра завершилась.

Найцікавіше, що цей баг уже був відомий раніше. Але розробники досі не випустили для цього виправлення. І якщо в режимі звичайної гри він не такий страшний, оскільки ви можете просто перезавантажитись і спробувати ще раз, то в режимі Честі ви залишаєтеся ні з чим.

Хоча Chef_Koi_Lardy роздратований цим прикрим багом, здається, що інцидент не завадить йому продовжити гру. Він пообіцяв: "Я обов'язково спробую ще раз, як тільки віддихаюся".