Bandai Namco Summer Showcase 2025 відбудеться 2 липня – які ігри покажуть

Bandai Namco підтвердила проведення щорічного Summer Showcase, який відбудеться 2 липня 2025 року. На заході будуть представлені ексклюзивні трейлери, детальні огляди геймплею та багато іншого, що порадує шанувальників ігор від цього видавця.

Видавець має кілька нових ігор, про які розповість під час Summer Showcase, включаючи нову гру за мотивами My Hero Academia та нещодавно анонсований проєкт із серії Digimon, інформує 24 Канал з посиланням на Insider Gaming. Також у центрі уваги будуть такі ігри, як The Blood of Dawnwalker і Tekken 8.

Компанія опублікувала тизер-відео майбутнього заходу, розкриваючи всі ігри, які будуть представлені. Головною подією стане "Всесвітній анонс гри" за мотивами My Hero Academia. Гравці також побачать ексклюзивний трейлер для Towa and the Guardians of the Sacred Tree, а Digimon Story Time Stranger отримає детальний огляд геймплею.

Загалом на заході буде представлено 12 ігор, повний список яких наведено нижче:

CODE VEIN II

Death Note Killer Within

EVERYBODY’S GOLF Hot Shots

Little Nightmares III

PATAPON 1 + 2 Replay

Shadow Labyrinth

Super Robot Wars Y

TEKKEN 8

The Blood of Dawnwalker

My Hero Academia (нова гра)

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Digimon Story Time Stranger

З цих ігор відомо, що саме покажуть для Tekken 8. Розробники повідомили, що на заході буде представлений персонаж Факумрам (Fahkumram), а продюсер Майкл Мюррей проїдеться на тук-туку в Таїланді, досліджуючи батьківщину цього бійця.

Трейлер події і трансляція заходу – дивіться відео:

Раніше Insider Gaming також розкрила нові деталі про розробку наступної частини Ghost Recon від Ubisoft. Очікується, що вона може побачити світ вже в наступному році.