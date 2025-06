Bandai Namco Summer Showcase 2025 состоится 2 июля –какие игры покажут

Bandai Namco подтвердила проведение ежегодного Summer Showcase, который состоится 2 июля 2025 года. На мероприятии будут представлены эксклюзивные трейлеры, детальные обзоры геймплея и многое другое, что порадует поклонников игр от этого издателя.

Издатель имеет несколько новых игр, о которых расскажет во время Summer Showcase, включая новую игру по мотивам My Hero Academia и недавно анонсированный проект из серии Digimon, информирует 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming. Также в центре внимания будут такие игры, как The Blood of Dawnwalker и Tekken 8.

Компания опубликовала тизер-видео предстоящего мероприятия, раскрывая все игры, которые будут представлены. Главным событием станет "Всемирный анонс игры" по мотивам My Hero Academia. Игроки также увидят эксклюзивный трейлер для Towa and the Guardians of the Sacred Tree, а Digimon Story Time Stranger получит подробный обзор геймплея.

В целом на мероприятии будет представлено 12 игр, полный список которых приведен ниже:

CODE VEIN II

Death Note Killer Within

EVERYBODY'S GOLF Hot Shots

Little Nightmares III

PATAPON 1 + 2 Replay

Лабиринт теней

Super Robot Wars Y

TEKKEN 8

The Blood of Dawnwalker

My Hero Academia (новая игра)

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Digimon Story Time Stranger

Из этих игр известно, что именно покажут для Tekken 8. Разработчики сообщили, что на мероприятии будет представлен персонаж Факумрам (Fahkumram), а продюсер Майкл Мюррей проедется на тук-туке в Таиланде, исследуя родину этого бойца.

Трейлер события и трансляция мероприятия – смотрите видео:

