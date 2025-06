The Alters / 11 bit studios

Научно-фантастический выживальщик The Alters от польской 11 bit studios, создателей This War of Mine и Frostpunk, столкнулся с обвинением в использовании ИИ во время разработки. Это вызвало сильное возмущение среди пользователей, однако разработчики поспешили объяснить ситуацию.