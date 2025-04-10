Изначально выход The Alters планировался через несколько недель после релиза градостроительной стратегии Frostpunk 2 (вышла в сентябре 2024 года), однако позже игру перенесли на 2025 год, рассказывает 24 Канал.

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Теперь официально подтверждено: The Alters поступит в продажу 13 июня 2025 года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Также игра будет доступна в подписке Game Pass. Объявление сопровождалось свежим геймплейным трейлером.

В центре сюжета – шахтер Ян Дольски, который оказался на отдаленной планете, вращающейся вокруг жгучей звезды. Чтобы спастись, он использует мобильную базу, функционирование которой обеспечивают созданные им альтернативные версии самого себя – так называемые "альтеры".

Это не просто клоны, а варианты Яна из других вселенных, где его жизнь развивалась иначе. Каждый из альтеров имеет уникальные навыки, стремления, страхи и цели, что усложняет взаимодействие между ними.

В новом трейлере демонстрируются механики, связанные с опасными аномалиями: левитирующими камнями, пространственными искажениями, повышенной радиацией. Каждая экспедиция в игре станет интеллектуальным вызовом.

The Alters – новый трейлер игры:

The Alters обещает сюжет с моральными дилеммами, разветвленной нарративной структурой и темами, затрагивающими самые острые жизненные вопросы.