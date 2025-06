По информации источников Insider Gaming, Ubisoft сейчас пересматривает графики разработки крупных проектов после майского анонса, и среди них есть новая Ghost Recon, информирует 24 Канал.

Состояние разработки и планы на релиз

Внутренняя альфа-версия Ovr будет готова уже этой осенью 2025 года, а релиз запланирован примерно через год, то есть ориентировочно на осень 2026 года.

Для сравнения, долгожданный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time (кодовое название Rewind) достиг альфа-стадии в начале этого месяца, и его премьера ожидается в первом квартале 2026 года. Это показывает, что Ubisoft параллельно работает над несколькими крупными проектами с разными графиками релиза.

Что известно об игре?

Ранее Хендерсон сообщал, что Ovr будет тактическим шутером от первого лица с акцентом на управление отрядом, приближенным к симуляторам, таких как Squad и Ready or Not. Игра также черпает вдохновение из популярных военных FPS, в частности Battlefield и Call of Duty: Modern Warfare. По слухам, сюжет Ovr сосредоточится на отряде "Призраков" (Ghosts), который будет выполнять секретные миссии в вымышленной юго-восточной стране Найман, где в результате военных преступлений погибли сотни тысяч людей.

По словам источников Хендерсона внутри Ubisoft, компания не планирует анонсировать Ovr в течение следующих 12 месяцев. Целью является возвращение в 2026 году с масштабной презентацией Ubisoft Forward, которая в этом году не состоялась. Это может означать, что официальные детали о новой Ghost Recon мы увидим только ближе к запланированному релизу.

В конце концов в течение этого времени можно ждать вероятные утечки, которые могут появиться, как, например недавняя ситуация, когда в сеть слили дату выхода DLC для Assassin's Creed Shadows, хоть она и оказалась ошибкой.