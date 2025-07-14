Чому всі банять Batrider?

На Riyadh Masters 2025, що проходить з 8 по 19 липня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, Batrider здобув 100% перемог. Його обрали лише 7 разів, але в жодному з цих матчів він не програв. Водночас цього героя забанили у 47 іграх, що робить його одним із найбільш небажаних персонажів на турнірі. Така статистика свідчить про те, наскільки команди бояться його потенціалу на карті, пише 24 Канал з посиланням на CyberScore.

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Йому на п'яти наступає Chen з шістьма перемогами. Інші персонажі з ідеальним відсотком перемог з’являлися на карті лише 1-2 рази, що робить їх менш значущими у загальній статистиці.

Що стосується інших лідерів за ефективністю, то одне з чільних місць посідає Naga Siren, яку заборонили 48 разів. Її обрали також 7 разів, але перемогла вона 5 разів. Таким чином відсоток перемог становить 71,43%. У списку також Queen of Pain, яку забанили 19 разів. Команди, що забороняли цього героя, вигравали у 73,68% матчів, що робить її одним із найуспішніших банів турніру. Натомість Monkey King, якого забанили у кожному другому матчі (24 рази), приніс лише 37,50% перемог тим, хто його забороняв.

Нагадаємо, Riyadh Masters 2025 є частиною Esports World Cup 2025 і проходить у форматі офлайн-змагань у Boulevard Riyadh City. У турнірі беруть участь 16 команд, які змагаються за призовий фонд у розмірі 3 мільйони доларів США. Змагання включають групову стадію, етап на вибування та плей-оф. Турнір розпочався 8 липня і триватиме до 19 липня 2025 року, залучаючи найкращі команди світу, зокрема чинного чемпіона Gaimin Gladiators.

Українці Natus Vincere грали у групі A разом із Talon Esports, Team Spirit та Xtreme Gaming. 8, 9 та 10 липня вони зіграли свої перші ігри. NAVI зіграли внічию 1:1 з Talon Esports, перемогли Xtreme Gaming і програли Team Spirit. Це означає, що вони пройшли до етапу Elimination Phase. На жаль, на цьому етапі вони програли команді Team Falcons й вибули з турніру. Команда заробила 75 000 доларів.

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