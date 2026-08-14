Коли грати та чого чекати

Безкоштовний період розпочнеться 18 серпня і триватиме до 25 серпня 2026 року. Акція збігається з початком другої фази четвертого сезону, яка принесе в гру значну порцію нового контенту. Окрім повернення легендарної карти Вейк-Айленд, гравці зможуть зануритися в атмосферу голлівудського блокбастера Top Gun, пише видання Neowin.

Усе в Top Gun ідеально підходить для Battlefield, тому в багатьох сенсах це здійснення мрії. Ми вирушаємо в небезпечну зону в четвертому сезоні і сподіваємося, що ви приєднаєтеся до нас,
– прокоментував дизайнер ігрового процесу Стів Шевері.

У грі з'являться знайомі обличчя та голоси персонажів фільму Maverick. Розробники підготували спеціальний режим Gauntlet: Fighter Sweep, де шість загонів по два пілоти змагатимуться в десятихвилинних повітряних дуелях на літаках F-74A Seacat та F/A-81F Super Spectre над картою рифу Цуру (Tsuru Reef).

У базовій версії гри розробники також зробили акцент на режимі Carrier Strike для 64 гравців, де команди намагаються знищити авіаносці противника.

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Я надзвичайно пишаюся командою, яка перенесла цих персонажів у наш світ,
– додав Стів Шевері.

Цей режим пропонує кілька способів перемоги, зокрема пряме пошкодження авіаносця важким вогнем із літаків чи танків або за допомогою SSM-батарей, розкиданих по мапі.

Досвідченим ветеранам серії цей концепт нагадає класичний режим "Титан" із попередніх частин.

Для участі в акції гравцям радять використовувати клієнт Battlefield REDSEC, де буде доступний увесь пробний контент.