Battlefield 6: дата виходу та ціна на консолях здивують гравців

Новий Battlefield 6 обіцяє стати однією з найочікуваніших ігор 2025 року. За останніми витоками інформації, шутер від Electronic Arts готується до релізу вже восени, а його ціна на різних платформах викликає жваві обговорення серед фанатів. Що відомо про дату виходу та особливості видань гри – розповідаємо далі.

За інформацією від надійного інсайдера billbil-kun, опублікованою на Dealabs та Insider Gaming, Battlefield 6 має вийти 10 жовтня 2025 року, інформує 24 Канал. Ця дата збігається з попередніми витоками через додаток EA App та звіти інших джерел, що підтверджує її ймовірність.

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Гра буде доступною на платформах PC, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Також планується відкрита бета-версія у серпні, а офіційний трейлер мають показати вже 24 липня 2025 року.

Скільки коштуватиме Battlefield 6?

Щодо вартості, стандартне видання гри на ПК коштуватиме 70 євро, тоді як на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S ціна зросте до 80 євро. Для порівняння, преміум-версія під назвою Phantom Edition обійдеться у 100 євро на ПК та 110 євро на консолях.

Гравці також матимуть змогу оновити стандартну версію до Phantom Edition за додаткові 30 євро. На жаль, точний вміст преміум-видання поки не розкритий, але, за припущеннями, це можуть бути косметичні предмети або внутрішньоігрові бонуси. Важливо, що раннього доступу до гри не буде – обидва видання стануть доступними одночасно.

Варто зауважити, що цінова різниця між платформами відповідає сучасним трендам у індустрії, де консольні версії часто коштують дорожче через особливості дистрибуції та платформ. Проте, як ці ціни конвертуються в долари для ринку США чи інших регіонів, поки невідомо.

Коли покажуть перший трейлер Battlefield 6?

Розробники вже запланували прем'єру першого трейлера гри. Пряма трансляція відбудеться у четвер, 24 липня, о 18:00.

А тим часом на YouTube каналі гри з'явився шортс, який є частиною ігрового лору. У відео демонструються нарізки тривожних подій, які описують пряму атаку на НАТО і конфлікт з альянсом.

Блогери та стрімери вже почали отримувати пакунки від EA. Про це розповів rivaLxfactor показавши, як виглядає стилізована коробка.



Пакунки від EA для контент-кріейтерів / Фото rivaLxfactor

Battlefield 6 позиціонується як повернення до класичного формату серії з сучасним сетингом, класами персонажів та акцентом на масштабні битви. У гру навіть повернуть улюблений режим багатьох фанатів шутерів.

Гра також зіткнеться з прямою конкуренцією з Call of Duty: Black Ops 7, реліз якої очікується у подібний період. Чи виправдає новинка очікування фанатів після не надто вдалого Battlefield 2042 – дізнаємося вже скоро.