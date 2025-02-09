Витік інформації про розробку Battlefield 6 вказує на те, що багатокористувацький режим шутера матиме мапу, натхненну відомим фільмом Крістофера Нолана, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Остання сцена Тенет стане мапою для гри

Раніше цього тижня Electronic Arts потішили шанувальників відомої серії шутерів новиною про запуск Battlefield Labs – спеціального "середовища" для тестування наступної гри в серії. Там геймери матимуть "прямий зв'язок" для надання відгуків розробникам.

Система дозволить фанатам франшизи зіграти в пре-альфа версію майбутньої гри​, що дасть EA та DICE змогу отримати якомога більше відгуків від спільноти та опрацювати їх до релізу.

Трейлер запуску Battlefield Labs – дивіться відео

Разом з цим стала відома офіційна кодова назва проєкту – Glacier, яка підтвердила витік інформації, що з'явився на Reddit ще у вересні 2024 року.

Тоді один з користувачів порталу стверджував, що він брав участь у закритому тестуванні Battlefield 6 і описав три мапи з нього.

Було три карти: Іствуд, Тунгстен і Аббасид. Іствуд був на Голлівудських пагорбах, Тунгстен нагадував останню сцену битви з Тенет, а Аббасид був схожий на щось на зразок Dust2 або Showdown з COD 4,

– розповів інсайдер.

Отож, мапа Тунгстен натхненна фінальною сценою блокбастера Тенет, чимало подій якого проходять нібито в Україні, хоча насправді фільмування відбувалося в Естонії.

Зокрема, у фільмі згадується українська Опера, поліція та спецпідрозділ КОРД. Отож, існує маленька ймовірність, що щось з цього може опинитися і на згаданій мапі в Battlefield 6.