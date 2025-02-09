Розробники Battlefield 6 надихаються фільмом, пов'язаним з Україною
- Розробники Battlefield 6 надихнулися фільмом Крістофера Нолана для створення однієї з мап, яка буде схожа на останню сцену з "Тенет".
- EA запустила Battlefield Labs для тестування гри і отримання відгуків, а кодова назва проєкту – Glacier.
- Події фільму "Тенет", який частково згадує Україну, знімали в Естонії, але українські елементи все ще можуть вплинути на дизайн мапи в грі.
Інформація про майбутній шутер Battlefield 6 свідчить про те, що одна з мап проєкту буде натхненна відомим Голлівудським фільмом культового режисера в якому згадується Україна.
Витік інформації про розробку Battlefield 6 вказує на те, що багатокористувацький режим шутера матиме мапу, натхненну відомим фільмом Крістофера Нолана, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.
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Остання сцена Тенет стане мапою для гри
Раніше цього тижня Electronic Arts потішили шанувальників відомої серії шутерів новиною про запуск Battlefield Labs – спеціального "середовища" для тестування наступної гри в серії. Там геймери матимуть "прямий зв'язок" для надання відгуків розробникам.
Система дозволить фанатам франшизи зіграти в пре-альфа версію майбутньої гри, що дасть EA та DICE змогу отримати якомога більше відгуків від спільноти та опрацювати їх до релізу.
Трейлер запуску Battlefield Labs – дивіться відео
Разом з цим стала відома офіційна кодова назва проєкту – Glacier, яка підтвердила витік інформації, що з'явився на Reddit ще у вересні 2024 року.
Тоді один з користувачів порталу стверджував, що він брав участь у закритому тестуванні Battlefield 6 і описав три мапи з нього.
Було три карти: Іствуд, Тунгстен і Аббасид. Іствуд був на Голлівудських пагорбах, Тунгстен нагадував останню сцену битви з Тенет, а Аббасид був схожий на щось на зразок Dust2 або Showdown з COD 4,
– розповів інсайдер.
Отож, мапа Тунгстен натхненна фінальною сценою блокбастера Тенет, чимало подій якого проходять нібито в Україні, хоча насправді фільмування відбувалося в Естонії.
Зокрема, у фільмі згадується українська Опера, поліція та спецпідрозділ КОРД. Отож, існує маленька ймовірність, що щось з цього може опинитися і на згаданій мапі в Battlefield 6.