У альфа-версії Battlefield 6 помітили культовий баг з Battlefield 3 – геймери в захваті

У мережі з'явилися скриншоти з альфа-версії шутера Battlefield 6 на яких помітили відомий баг з Battlefield 3, але геймери не засмутилися, а навіть зраділи цьому факту.

Баги – це не завжди погано, що доводять не лише ігри Bethesda, а й культовий "глюк" з Battlefield 3, який вочевидь повернеться у майбутньому продовженні відомої серії шутерів, повідомляє 24 Канал.

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Геймери радіють поверненню помилки

Поки що деталей про Battlefield 6 зовсім небагато, окрім того, що сюжет гри надихався голлівудським фільмом та відомим серіалом.

Аж ось у соцмережі X з'явився скриншот з закритого тестування альфа-версії шутера, який демонструє дивну помилку, відому серед фанатів франшизи як "stretch neck" (витягнута шия, – ред.).

Оскільки цей баг виникав досить рідко у Battlefield 3, він запам'ятався шанувальникам гри позитивно, адже завжди підіймав настрій своєю чудернацькістю.

Тож реакція геймерів на цю знахідку була зовсім не негативною як це можна було б припустити, а навпаки схвальною.

Не може бути хорошого Battlefield без дрібки дурниць,

– стверджують фанати.

Хоча дата релізу Battlefield 6 залишається таємницею, схоже, на геймерів очікує гідне у всіх сенсах продовження.