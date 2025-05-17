У альфа-версії Battlefield 6 помітили культовий баг з Battlefield 3 – геймери в захваті
- У альфа-версії Battlefield 6 помітили відомий баг з Battlefield 3, який радує геймерів.
- Поки що деталей про Battlefield 6 мало, але відомо, що сюжет гри був натхненний голлівудським фільмом та серіалом.
У мережі з'явилися скриншоти з альфа-версії шутера Battlefield 6 на яких помітили відомий баг з Battlefield 3, але геймери не засмутилися, а навіть зраділи цьому факту.
Баги – це не завжди погано, що доводять не лише ігри Bethesda, а й культовий "глюк" з Battlefield 3, який вочевидь повернеться у майбутньому продовженні відомої серії шутерів, повідомляє 24 Канал.
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Геймери радіють поверненню помилки
Поки що деталей про Battlefield 6 зовсім небагато, окрім того, що сюжет гри надихався голлівудським фільмом та відомим серіалом.
Аж ось у соцмережі X з'явився скриншот з закритого тестування альфа-версії шутера, який демонструє дивну помилку, відому серед фанатів франшизи як "stretch neck" (витягнута шия, – ред.).
Оскільки цей баг виникав досить рідко у Battlefield 3, він запам'ятався шанувальникам гри позитивно, адже завжди підіймав настрій своєю чудернацькістю.
Тож реакція геймерів на цю знахідку була зовсім не негативною як це можна було б припустити, а навпаки схвальною.
Не може бути хорошого Battlefield без дрібки дурниць,
– стверджують фанати.
Хоча дата релізу Battlefield 6 залишається таємницею, схоже, на геймерів очікує гідне у всіх сенсах продовження.