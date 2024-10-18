Battlefield 3

Ця серія добре відома своїми безглуздими помилками. Гравці ще довго пам'ятатимуть, як у їхніх персонажів витягувалися шиї, наче у жирафів, але значно більше вони запам'ятають момент, коли моделі ставали велетнями. І це був не просто глюк, який впливав на розмір персонажа. Найчастіше все його обличчя спотворювалося, розтягуючи текстуру разом із очима, ротом і носом. Це було навіть трохи моторошно. Користувачам, які поспішали спробувати гру на старі, не позаздриш.

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Luigi’s Mansion

Ця гра від Nintendo насправді не задумувалась страшною, але змогла налякати багатьох ще на самому початку. Увійшовши до однієї з ігрових зон, у будинку вимикається світло. Вам потрібно відповісти на телефонний дзвінок в одній із сусідніх кімнат. У якийсь момент вдаряє блискавка і ви бачите дивний силует Луїджі, який ніби зависає в повітрі. Деякі гравці думали, що це примарний образ головного героя, який повісився, хоча насправді це був просто несподіваний баг у точності освітлення та анімації GameCube.

Hitman: Blood Money

Якщо ви застали випуск Blood Money у 2006 році, то могли зіткнутися з глюком, який викликав занепокоєння у чималої кількості гравців. Після знищення чергового ворога деякі гравці одразу ж шкодували про своє рішення, оскільки трупи починали слідувати за ними, куди б вони не йшли.

Red Dead Redemption

Ця гра породила сотні відеороликів, які показують не лише смішні, а й моторошні помилки. В одному з випадків ви могли знайти посеред лісу коня, який висить у повітрі, лежачи на боку. При цьому в нього немає задніх ніг. Точніше вони є, але заховані в тілі тварини. Позаду лиш стирчить хвіст. Це нагадувало якогось кровожерливого монстра, який зараз кинеться на вас, щоб убити.

В іншому випадку ви могли зайти в нібито неглибоку калюжу й провалитися в нескінченну прірву. Для тих, чий вестибулярний апарат виходить із чату під час падіння з великої висоти в іграх (привіт, Shadow of Mordor), це могло виявитися справжнім кошмаром:

Call of Duty

Ймовірно, це не ті зомбі, яких мали на увазі розробники, коли впроваджували зомбі-режим. У серії "Call of Duty", а особливо в "Black Ops", трапляється глюк, коли мертві тіла повстають з могили в тій чи іншій формі, наприклад, ворушать ротом або стають на шляху гравця, а їхні бездушні очі нескінченно засуджують вас за те, що ви відправили їх у потойбічний світ. Це дещо шокує, коли ти занурюєшся у військовий шутер, а в наступну секунду бачиш перед собою воскреслі закривавлені трупи своїх жертв.

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The Sims 3

Цей глюк робить деяких немовлят і дітей надзвичайно деформованими. Деякі з них стають нічим іншим, як цілковитими витягнутими кінцівками, що шкандибають по підлозі, наче якась павукоподібна істота. У такі моменти дійсно настає час видаляти всі двері й підпалювати камін.

The Witcher

У деяких моментах гри користувачі бачили дивний глюк, через який обличчя Ґеральта або інших персонажів ставало надзвичайно розтягнутим або зморщеним. Це впливало лише на зовнішній вигляд обличчя, роблячи повсякденне спілкування з мешканцями міста дуже кумедним.

Баг у грі "Відьмак 3": відео

В іншому випадку, який також можна знайти в інтернеті, Цірілла "вдягала" обличчя Ґеральта поверх свого так, що лише її підборіддя стирчало з-під його голови.

Баг з обличчям Ґеральта і Цірі: відео

Assassin’s Creed: Unity

Ця гра була глючною від початку й до кінця. Однак, що виділялося, так це персонажі, з яких буквально здирало шкіру, а очі та зуби персонажів просто плавали в повітрі.



Баг в Assassin’s Creed: Unity / Фото MissingNumber000 на Reddit

F.E.A.R. 2: Project Origin

Друга частина F.E.A.R. гідно продовжила одну з найстрашніших ігор усіх часів. У ній було чимало фантастичних страхіть, більшість з яких зосереджувалася навколо зловісної маленької дівчинки на ім'я Альма. Альма випадково з'являлася в полі зору гравця, хихотіла, як божевільна й лякала багатьма іншими способами.

Однак деякі гравці стикалися зі збоєм, особливо в секції басейну, де Альма просто зависала і ніколи не зникала. Досить моторошно бачити, як маленька дівчинка з'являється з нізвідки. Але зовсім інша справа, коли вона ковзає в повітрі, повільно наближаючись до гравця, а її чорні очі невідривно дивляться на вас.

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Mount & Blade: Warband

Деякі гравці помічали баг, який назвали "небесним обличчя". Він працював саме так, як ви й подумали: небо замінювалося незрозумілим обличчям, розтягнутим на всю площину, від краю до краю. Що це було? Що ж, ніхто не знає, але цей баг трапляється й досі.



Баг у Mount & Blade: Warband / Фото medakinga на Reddit