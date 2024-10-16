Що відомо про гру
Гра Invincible: Atom Eve виконана у стилі коміксу, оскільки першоджерелом самого мультсеріалу виступали саме комікси. Тут ви візьмете на себе роль героїні на ім'я Atom Eve (або Атомна Єва), яка є однією з найсильніших у цьому всесвіті. На вас чекають таємниці, які потрібно розгадати, пробираючись через історію, що буде розповідатися у відповідному графічному оформленні, пише Games24.
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- Розробником гри є Skybound Games, яка також працювала над The Walking Dead.
- Повідомляється, що в грі потрібно робити складні вибори, які часто балансуватимуть на межі добра і зла, хоча Єва намагається використовувати свої здібності лише на добро. Ваш вибір визначатиме результат історії, яка може піти різними шляхами.
- Вибирайте, як розвивати навички Єви та збільшувати її силу, розблоковувати особливі бойові здібності та відкривати унікальні варіанти діалогів. Серед ворогів будуть як знайомі обличчя, так і повністю нові.
- На сторінці проєкту гру оцінили на 4.3 бали з 5 й також вказано, що рейтинг критиків – 70%.
Що є великим плюсом, встановити гру можна навіть на не дуже потужні комп'ютери. Вона потребує 8 гігабайтів оперативної пам'яті, відеокарту nVidia GTS 660 або AMD Radeon HD 7870 з 2 гігабайтами RAM і 2 гігабайти вільного місця. На жаль, серед доступних мов лише англійська, французька, німецька та іспанська.
Початок безплатної роздачі вже завтра, 17 жовтня. Триватиме вона до 24 жовтня.
Дивіться трейлер Invincible: Atom Eve: відео