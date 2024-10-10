На відміну від перших трьох оголошених найменувань, які будуть доступні до 4 листопада, нові чотирнадцять традиційно будуть доступні не для всіх, а лише для підписників рівня Extra та Premium. У списку є як проєкти для PS4, так і для PS5.

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Повний список жовтневих ігор

Усі ігри, перелічені нижче, стануть доступними з 15 жовтня.

PlayStation Plus Extra and Premium. Game Catalogue:

Dead Island 2 для PS4 та PS5. Один із найцікавіших проєктів цього списку. Це захоплива рольова гра від першої особи, стильна, яскрава та наповнена зомбі-тематикою. На вибір є шість персонажів, кожен з яких має власну унікальну особистість та діалоги. Ви можете повністю налаштувати здібності за допомогою абсолютно нової системи навичок, що дозволяє миттєво змінювати характеристики та випробовувати найбожевільніші білди. Гра включає в себе кооперативний режим для трьох гравців.

Two Point Campus. Для PS4 і PS5. Гра є продовженням популярного симулятора Two Point Hospital, у якому ви будували лікарню. Тепер на вас очікує побудова університету вашої мрії. Вам належить привести все до ладу до того, як ваші студенти заселяться. Створіть бібліотеки, найміть найкращий персонал, забезпечте кампус найкращими курсами і спостерігайте, як розкривається академічний потенціал ваших студентів..

Гра є продовженням популярного симулятора Two Point Hospital, у якому ви будували лікарню. Тепер на вас очікує побудова університету вашої мрії. Вам належить привести все до ладу до того, як ваші студенти заселяться. Створіть бібліотеки, найміть найкращий персонал, забезпечте кампус найкращими курсами і спостерігайте, як розкривається академічний потенціал ваших студентів.. The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. PS4, PS5 . Серія самостійних розгалужених кінематографічних ігор у жанрі горор від студії Until Dawn. Група документалістів отримує таємничий дзвінок, який запрошує їх до загадкової будівлі готелю, де починають відбуватися моторошні речі.

. Серія самостійних розгалужених кінематографічних ігор у жанрі горор від студії Until Dawn. Група документалістів отримує таємничий дзвінок, який запрошує їх до загадкової будівлі готелю, де починають відбуватися моторошні речі. Gris. PS4, PS5. Вельми красива й у чомусь навіть медитативна гра. Гравці досліджуватимуть ретельно продуманий світ, який оживає завдяки витонченому мистецтву, деталізованій анімації та елегантному музичному супроводу. Легкі головоломки, платформні послідовності та додаткові завдання, що базуються на навичках, відкриватимуться вам у міру того, як світ Гріс буде ставати все більш доступним.

Трейлер гри Gris: відео

Return to Monkey Island. PS5.

Ghostbusters: Spirits Unleashed. PS4, PS5.

Firefighting Simulator The Squad. PS4, PS5.

Overpass 2. PS5.

Tour de France 2023. PS4, PS5.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands. PS4.

PlayStation Plus Premium. PS VR2 & Classics: