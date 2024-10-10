В отличие от первых трёх объявленных наименований, которые будут доступны до 4 ноября, новые четырнадцать традиционно будут доступны не для всех, а только для подписчиков уровня Extra и Premium. В списке есть как проекты для PS4, так и для PS5.

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Полный список октябрьских игр

Все игры, перечисленные ниже, станут доступными с 15 октября.

PlayStation Plus Extra and Premium. Game Catalogue:

Dead Island 2 для PS4 и PS5. Один из самых интересных проектов этого списка. Это увлекательная ролевая игра от первого лица, стильная, яркая и наполненная зомби-тематикой. На выбор есть шесть персонажей, каждый из которых имеет собственную уникальную личность и диалоги. Вы можете полностью настроить способности с помощью совершенно новой системы навыков, что позволяет мгновенно менять характеристики и испытывать самые безумные билды. Игра включает в себя кооперативный режим для трех игроков.

Один из самых интересных проектов этого списка. Это увлекательная ролевая игра от первого лица, стильная, яркая и наполненная зомби-тематикой. На выбор есть шесть персонажей, каждый из которых имеет собственную уникальную личность и диалоги. Вы можете полностью настроить способности с помощью совершенно новой системы навыков, что позволяет мгновенно менять характеристики и испытывать самые безумные билды. Игра включает в себя кооперативный режим для трех игроков. Two Point Campus. Для PS4 и PS5. Игра является продолжением популярного симулятора Two Point Hospital, в котором вы строили больницу. Теперь вас ожидает построение университета вашей мечты. Вам предстоит привести все в порядок до того, как ваши студенты заселятся. Создайте библиотеки, наймите лучший персонал, обеспечьте кампус лучшими курсами и наблюдайте, как раскрывается академический потенциал ваших студентов.

Игра является продолжением популярного симулятора Two Point Hospital, в котором вы строили больницу. Теперь вас ожидает построение университета вашей мечты. Вам предстоит привести все в порядок до того, как ваши студенты заселятся. Создайте библиотеки, наймите лучший персонал, обеспечьте кампус лучшими курсами и наблюдайте, как раскрывается академический потенциал ваших студентов. The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. PS4, PS5 . Серия самостоятельных разветвленных кинематографических игр в жанре хоррор от студии Until Dawn. Группа документалистов получает таинственный звонок, который приглашает их в загадочное здание отеля, где начинают происходить жуткие вещи.

. Серия самостоятельных разветвленных кинематографических игр в жанре хоррор от студии Until Dawn. Группа документалистов получает таинственный звонок, который приглашает их в загадочное здание отеля, где начинают происходить жуткие вещи. Gris. PS4, PS5. Весьма красивая и в чем-то даже медитативная игра. Игроки будут исследовать тщательно продуманный мир, который оживает благодаря изящному искусству, детализированной анимации и элегантному музыкальному сопровождению. Легкие головоломки, платформенные последовательности и дополнительные задания, базирующиеся на навыках, будут открываться вам по мере того, как мир Грис будет становиться все более доступным.

Трейлер игры Gris: видео

Return to Monkey Island. PS5.

Ghostbusters: Spirits Unleashed. PS4, PS5.

Пожарный симулятор The Squad. PS4, PS5.

Overpass 2. PS5.

Тур де Франс 2023. PS4, PS5.

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands. PS4.

PlayStation Plus Premium. PS VR2 & Классика: