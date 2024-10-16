Что известно об игре

Игра Invincible: Atom Eve выполнена в стиле комикса, поскольку первоисточником самого мультсериала выступали именно комиксы. Здесь вы возьмете на себя роль героини по имени Atom Eve (или Атомная Ева), которая является одной из самых сильных в этой вселенной. Вас ждут тайны, которые нужно разгадать, пробираясь через историю, что будет рассказываться в соответствующем графическом оформлении, пишет Games24.

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Разработчиком игры является Skybound Games, которая также работала над The Walking Dead.

Сообщается, что в игре нужно делать сложные выборы, которые часто будут балансировать на грани добра и зла , хотя Ева пытается использовать свои способности только на добро. Ваш выбор будет определять исход истории, которая может пойти разными путями.

, хотя Ева пытается использовать свои способности только на добро. Ваш выбор будет определять исход истории, которая может пойти разными путями. Выбирайте, как развивать навыки Евы и увеличивать ее силу, разблокировать особые боевые способности и открывать уникальные варианты диалогов. Среди врагов будут как знакомые лица, так и полностью новые.

На странице проекта игру оценили на 4.3 балла из 5 и также указано, что рейтинг критиков – 70%.

Что является большим плюсом, установить игру можно даже на не очень мощные компьютеры. Она требует 8 гигабайтов оперативной памяти, видеокарту nVidia GTS 660 или AMD Radeon HD 7870 с 2 гигабайтами RAM и 2 гигабайта свободного места. К сожалению, среди доступных языков только английский, французский, немецкий и испанский.

Начало бесплатной раздачи уже завтра, 17 октября. Продлится она до 24 октября.

Смотрите трейлер Invincible: Atom Eve: видео