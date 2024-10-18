Battlefield 3

Эта серия хорошо известна своими нелепыми ошибками. Игроки еще долго будут помнить, как у их персонажей вытягивались шеи, как у жирафов, но гораздо больше они запомнят момент, когда модели становились великанами. И это был не просто глюк, который влиял на размер персонажа. Чаще всего все его лицо искажалось, растягивая текстуру вместе с глазами, ртом и носом. Это было даже немного жутковато. Пользователям, которые спешили попробовать игру на старые, не позавидуешь.

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Luigi's Mansion

Эта игра от Nintendo на самом деле не задумывалась страшной, но смогла напугать многих еще в самом начале. Войдя в одну из игровых зон, в доме выключается свет. Вам нужно ответить на телефонный звонок в одной из соседних комнат. В какой-то момент ударяет молния и вы видите странный силуэт Луиджи, который будто зависает в воздухе. Некоторые игроки думали, что это призрачный образ главного героя, который повесился, хотя на самом деле это был просто неожиданный баг в точности освещения и анимации GameCube.

Hitman: Blood Money

Если вы застали выпуск Blood Money в 2006 году, то могли столкнуться с глюком, который вызвал беспокойство у немалого количества игроков. После уничтожения очередного врага некоторые игроки сразу же жалели о своем решении, поскольку трупы начинали следовать за ними, куда бы они не шли.

Red Dead Redemption

Эта игра породила сотни видеороликов, которые показывают не только смешные, но и жуткие ошибки. В одном из случаев вы могли найти посреди леса лошадь, которая висит в воздухе, лежа на боку. При этом у нее нет задних ног. Точнее они есть, но спрятаны в теле животного. Сзади лишь торчит хвост. Это напоминало какого-то кровожадного монстра, который сейчас бросится на вас, чтобы убить.

В противном случае вы могли зайти в якобы неглубокую лужу и провалиться в бесконечную пропасть. Для тех, чей вестибулярный аппарат выходит из чата во время падения с большой высоты в играх (привет, Shadow of Mordor), это могло оказаться настоящим кошмаром:

Call of Duty

Вероятно, это не те зомби, которых имели в виду разработчики, когда внедряли зомби-режим. В серии "Call of Duty", а особенно в "Black Ops", случается глюк, когда мертвые тела восстают из могилы в той или иной форме, например, шевелят ртом или становятся на пути игрока, а их бездушные глаза бесконечно осуждают вас за то, что вы отправили их в потусторонний мир. Это несколько шокирует, когда ты погружаешься в военный шутер, а в следующую секунду видишь перед собой воскресшие окровавленные трупы своих жертв.

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The Sims 3

Этот глюк делает некоторых младенцев и детей чрезвычайно деформированными. Некоторые из них становятся ничем иным, как полнейшими вытянутыми конечностями, ковыляющими по полу, как какое-то паукообразное существо. В такие моменты действительно наступает время удалять все двери и поджигать камин.

The Witcher

В некоторых моментах игры пользователи видели странный глюк, из-за которого лицо Геральта или других персонажей становилось чрезвычайно растянутым или сморщенным. Это влияло лишь на внешний вид лица, делая повседневное общение с жителями города очень забавным.

Баг в игре "Ведьмак 3": видео

В другом случае, который также можно найти в интернете, Цирилла "надевала" лицо Геральта поверх своего так, что только ее подбородок торчал из-под его головы.

Баг с лицом Геральта и Цири: видео

Assassin's Creed: Unity

Эта игра была глючной от начала и до кОднакоднако, что выделялось, так это персонажи, с которых буквально сдирало кожу, а глаза и зубы персонажей просто плавали в воздухе.



Баг в Assassin's Creed: Unity / Фото MissingNumber000 на Reddit

F.E.A.R. 2: Project Origin

Вторая часть F.E.A.R. достойно продолжила одну из самых страшных игр всех времен. В ней было немало фантастических ужасов, большинство из которых сосредотачивалось вокруг зловещей маленькой девочки по имени Альма. Альма случайно появлялась в поле зрения игрока, хихикала, как сумасшедшая и пугала многими другими способами.

Однако некоторые игроки сталкивались со сбоем, особенно в секции бассейна, где Альма просто зависала и никогда не исчезала. Довольно жутко видеть, как маленькая девочка появляется из ниоткуда. Но совсем другое дело, когда она скользит в воздухе, медленно приближаясь к игроку, а ее черные глаза неотрывно смотрят на вас.

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Mount & Blade: Warband

Некоторые игроки замечали баг, который назвали "небесным лицом". Он работал именно так, как вы и подумали: небо заменялось непонятным лицом, растянутым на всю плоскость, от края до края. Что это было? Что ж, никто не знает, но этот баг случается до сих пор.



Баг в Mount & Blade: Warband / Фото medakinga на Reddit