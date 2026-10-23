s1mple вибуває з DraculaN S7: кому програла команда

Як BC.Game опинилася в нижній сітці?

DraculaN проходить за системою подвійного вибування. Програш у верхній сітці не прибирає команду з турніру, а лише відправляє її в нижню, де кожна наступна поразка вже остання. Напередодні BC.Game програла Eternal Fire у півфіналі верхньої сітки. Щоб лишитися в боротьбі, команда впевнено, без жодної програної мапи, перемогла FaZe в півфіналі нижньої сітки. У фіналі нижньої сітки суперницею стала JieJieHao, пише Dust2.

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Серія почалася на мапі Dust2, яку вибрала BC.Game. Вона вела лише в першому раунді, але JieJieHao одразу виграла наступний раунд, у якому обидві команди грали зі слабшим озброєнням через нестачу грошей (його називають форс-баєм). Сильна гра JieJieHao за контртерористів дала їй перевагу 8:4 на перерві. У другому таймі BC.Game виграла лише один раунд за контртерористів, тож мапа закінчилася з рахунком 13:5.

Головним героєм цієї мапи став Хусейн "m1N1" Хіджазі з JieJieHao. Він зробив 23 вбивства, а сам загинув лише п'ять разів.

Ancient не врятувала BC.Game

Другу мапу, Ancient, вибрала JieJieHao, якій потрібна була лише одна перемога для завершення серії. Цього разу команди по черзі випереджали одна одну. Після гри за терористів JieJieHao вела 7:5, а в другій половині BC.Game показала характер. Попри відставання 6:10 у ролі терористів, вона виграла шість із восьми наступних раундів і зрівняла рахунок.

Однак в овертаймі, тобто додатковому періоді, JieJieHao втримала контроль над грою й забрала мапу з рахунком 16:14. Так вона закрила серію з рахунком 2 – 0.

Що далі для BC.Game?

m1N1 став найрезультативнішим гравцем усієї серії, зробивши 41 вбивство. Його гра допомогла JieJieHao залишитися в турнірі й вийти далі.

BC.Game повернеться на сервери уже за тиждень. Команда зіграє на турнірі HyperX Retake Season 13.