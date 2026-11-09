Команда BCGame, де грає s1mple, мусить змінити назву задля Singapore Major

Чотири команди втратили назви перед Мейджором у Сінгапурі / Колаж 24 Каналу
Організатори Counter-Strike Major у Сінгапурі оголосили повний список учасників і заодно змусили чотири команди змінити назви. Серед них – BC.Game, за яку виступає українець s1mple.
Чому команди змінили назви?
Компанія PGL опублікувала повний перелік команд майбутнього Мейджора і підтвердила, що BC.Game, 1win, BETBOOM та PARIVISION гратимуть під іншими назвами. Причина проста: компанії, які стоять за цими організаціями, не мають ліцензії на роботу в Сінгапурі, пише HLTV.
Хто під яким іменем виступить?
- BC.Game зіграє під назвою GOSH. Так називається платформа для живих трансляцій, з якою організація нещодавно уклала партнерство. Команда отримає і новий логотип. Тож українець s1mple вийде на турнір у формі з іншим брендингом.
- Команда 1win виступатиме як THE ONE, також з абсолютно новим логотипом.
- У BETBOOM та PARIVISION обійшлося м'якше. Обидві організації залишили звичні логотипи, але змінили написи. BETBOOM з'явиться на турнірі як BB Team, а PARIVISION – як PVISION.
Коли стартує турнір?
PGL Major Singapore розпочнеться 24 листопада зі Стадії 1. У ній зіграють 16 команд. Серед учасників цієї стадії – FaZe, Liquid, 100 Thieves та HEROIC.
Що це означає для вболівальників?
Перед початком турніру фанатам варто запам'ятати нові назви. Під час трансляцій у сітці й таблицях команди фігуруватимуть як GOSH, THE ONE, BB Team та PVISION. Склад гравців від цього не змінюється, змінюється лише бренд.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter