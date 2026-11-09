Команда BCGame, де грає s1mple, мусить змінити назву задля Singapore Major

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Чому команди змінили назви?

Компанія PGL опублікувала повний перелік команд майбутнього Мейджора і підтвердила, що BC.Game, 1win, BETBOOM та PARIVISION гратимуть під іншими назвами. Причина проста: компанії, які стоять за цими організаціями, не мають ліцензії на роботу в Сінгапурі, пише HLTV.

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Хто під яким іменем виступить?

BC.Game зіграє під назвою GOSH. Так називається платформа для живих трансляцій, з якою організація нещодавно уклала партнерство. Команда отримає і новий логотип. Тож українець s1mple вийде на турнір у формі з іншим брендингом.

Команда 1win виступатиме як THE ONE, також з абсолютно новим логотипом.

У BETBOOM та PARIVISION обійшлося м'якше. Обидві організації залишили звичні логотипи, але змінили написи. BETBOOM з'явиться на турнірі як BB Team, а PARIVISION – як PVISION.

Коли стартує турнір?

PGL Major Singapore розпочнеться 24 листопада зі Стадії 1. У ній зіграють 16 команд. Серед учасників цієї стадії – FaZe, Liquid, 100 Thieves та HEROIC.

Що це означає для вболівальників?

Перед початком турніру фанатам варто запам'ятати нові назви. Під час трансляцій у сітці й таблицях команди фігуруватимуть як GOSH, THE ONE, BB Team та PVISION. Склад гравців від цього не змінюється, змінюється лише бренд.