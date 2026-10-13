Випав з життя через StarCraft та лається з дітьми у Valorant – Бен Аффлек виявився геймером

Голлівудський актор і режисер Бен Аффлек виявився затятим геймером зі стажем. Він зізнався, що витратив на StarCraft цілі роки, а зараз регулярно лається з підлітками у шутерах.

Відомий актор зізнався, що відеоігри давно є частиною його життя та одним з найбільших хобі, інформує New Heights на YouTube.

Вражаюче ігрове "портфоліо" Аффлека

Під час створення сценарію для фільму "Розумник Вілл Гантінг" Бен Аффлек разом із друзями робив тривалі перерви, щоб годинами грати в класичний шутер Doom, який пізніше дав поштовх появі Quake.

Проте справжньою пристрастю кінозірки стала класична стратегія StarCraft. Отримавши першу велику популярність у Голлівуді, актор практично ізолювався від навколишнього світу та присвятив геймінгу кілька років поспіль.

З'явилася гра під назвою StarCraft, яка, ймовірно, забрала в мене найбільше життя на певний період. Я тільки-но став відомим, і все, що я робив три роки поспіль – це сидів удома й грав у StarCraft,

– прокоментував голлівудський актор.

З роками захоплення цифровими світами нікуди не зникло, хоча пріоритети актора трохи змінилися в бік сучасних мережевих проєктів.

Сьогодні Бен Аффлек активно грає у спортивні симулятори Madden NFL та NBA 2K, а також у популярні мережеві шутери Valorant і Fortnite. Актор часто проводить час за консоллю разом зі своїм сином і навіть відвідує кіберспортивні турніри.

Проте змагання з молодшим поколінням часто закінчуються для зірки розчаруванням. Актор зазначив, що юні гравці мають значно кращу реакцію, тому легко перемагають його у динамічних поєдинках. Через це кінозірка регулярно потрапляє у кумедні словесні перепалки в ігрових чатах.

Мені здається, що я хороший гравець, але потім 12-річні діти просто знищують мене. Я виходжу вперед, а мене одразу вбивають, після чого вони насміхаються. У результаті я починаю сваритися з ними і кричати, що я дорослий чоловік і граю нормально,

– розповів Аффлек.

Цілком можливо, що відомий мем з розчарованим актором якраз з'явився після напруженого онлайн-матчу в якомусь з цих шутерів.

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Актор додав, що попри поразки від юних суперників, він продовжує отримувати задоволення від ігрового процесу та зокрема вважає Valorant чудовим проєктом.