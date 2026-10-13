Известный актер признался, что видеоигры уже давно стали частью его жизни и одним из главных увлечений, сообщает New Heights на YouTube.

Впечатляющее игровое "портфолио" Аффлека

Во время работы над сценарием фильма "Умник Уилл Хантинг" Бен Аффлек вместе с друзьями делал длительные перерывы, чтобы часами играть в классический шутер Doom, который позже послужил толчком к появлению Quake.

Однако настоящей страстью кинозвезды стала классическая стратегия StarCraft. Обретя первую большую популярность в Голливуде, актер практически изолировался от окружающего мира и посвятил геймингу несколько лет подряд.

Появилась игра под названием StarCraft, которая, вероятно, забрала у меня больше всего времени в течение определенного периода. Я только-только стал известным, и все, что я делал три года подряд – это сидел дома и играл в StarCraft,

– прокомментировал голливудский актер.

С годами увлечение цифровыми мирами никуда не делось, хотя приоритеты актера немного сместились в сторону современных сетевых проектов.

Сегодня Бен Аффлек активно играет в спортивные симуляторы Madden NFL и NBA 2K, а также в популярные сетевые шутеры Valorant и Fortnite. Актер часто проводит время за консолью вместе со своим сыном и даже посещает киберспортивные турниры.

Однако соревнования с молодым поколением часто заканчиваются для звезды разочарованием. Актер отметил, что у юных игроков реакция намного лучше, поэтому они легко побеждают его в динамичных поединках. Из-за этого кинозвезда регулярно попадает в забавные словесные перепалки в игровых чатах.

Мне кажется, что я хороший игрок, но потом 12-летние дети просто уничтожают меня. Я выхожу вперед, а меня сразу убивают, после чего они насмехаются. В результате я начинаю ругаться с ними и кричать, что я взрослый мужчина и играю нормально,

– рассказал Аффлек.

Вполне возможно, что известный мем с разочарованным актером как раз появился после напряженного онлайн-матча в одном из этих шутеров.

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Актер добавил, что, несмотря на поражения от юных соперников, он продолжает получать удовольствие от игрового процесса и, в частности, считает Valorant замечательным проектом.