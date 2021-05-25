Без Рексара та Джайни: Бен Броуд розповів, які герої могли стати базовими у Hearthstone

Бен Броуд вирішив поділитися цікавою інформацією про свою роботу над Hearthstone. Виявляється, що Кель'тас міг замінити Джайну, а Рексар не підходив на роль мисливця.

Напевно, всі шанувальники відеогри Hearthstone знають імена базових класових героїв. Їхні портрети отримують всі геймери, коли знайомляться з цією популярною грою. Зрозуміло, що зараз у кожного класу вже немало таких героїв, але класику мають знати всі. Щоправда, виявляється, вона могла бути й зовсім інша.

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Варто розпочати з того, що нинішній розробник Hearthstone Дін Аяла проводив класичну AMA-сесію у твітері. Шанувальники запитали в нього, як вибиралися базові класові герої у цій грі. Дін відзначив, що він відповісти не зможе, тому краще запитати у Бена Броуда. Напевно, його знають абсолютно всі шанувальники Hearthstone, хоча він вже кілька років й не працює над цим проєктом. Бен приєднався до цієї дискусії та дав розгорнуту відповідь на це питання.

Він відзначив, що найлегше було з героями для шамана (Тралл), друїда (Малфуріон) та паладина (Утер). Базовим воїном міг стати Магні, але все-таки вибрали вони Гарроша, бо тоді він ще не був лиходієм. Розбійником міг бути Едвін ван Кліф, але розробникам потрібно було зберігати расову різноманітність, тому вибір й пав на ельфійку Валіру.

Достатньо непросто було з героєм на мисливця, бо команда дуже хотіла, щоб він використовував лук та керував тваринами. Але ідеального кандидата вони тривалий час не могли знайти у світі World of Warcraft. Спочатку базовим мисливцем став Хемінг Ернестуей, але потім розробники вирішили все-таки взяти Рексара на цю роль, хоча й озброїли його луком.

Магом міг стати Кель'тас, але вибір пав на Джайну, бо вони хотіли зберегти хиткий баланс між героями Орди та Альянсу. Непросто було з героєм для чорнокнижника, бо гарних кандидатів у цьому всесвіті чимало. Спочатку цей клас у Hearthstone мав очолити Чо'Галл, а Гул'дан не підходив, бо він вже давно помер. Напевно, всі шанувальники відеогри знають фінал цієї історії.

Найцікавіше було з героєм для жерця, бо майже до тестувань гри базовим персонажем була Тиранда. Але цю героїню важко назвати класичним жерцем, бо вона стріляє з луку, їздить на білому тигрі та використовує друїдські заклинання. Також розробники хотіли, щоб жерцем був герой, який використовує й темну магію, а останнє для Тиранди не підходить. Тому остаточний вибір пав на Андуїна, який в одному з доповнень для World of Warcraft почав використовувати заклинання "Контроль над розумом".

Цікаво, що у майбутньому розробники не забули й про Тиранду, а щось подібне можна написати й про всіх інших героїв, яких Бен Броуд згадав. Більшість отримала легендарні карти у Hearthstone, але є й кілька персонажів, які врешті-решт змогли дістатися до статусу класових героїв.