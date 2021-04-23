Гравці у класичний режим Hearthstone відшукали колоду, яку не помітили у 2014 році. Виявляється, що зараз Шаман є достатньо серйозним суперником у ладдері.

Напевно, чимало шанувальників Hearthstone вирішило повернутися у відеогру, коли вийшов класичний режим. Геймери змогли віртуально відправитися у 2014 рік й зіграти на улюблених колодах. Компанія Blizzard навіть випустила окремий ладдер для цього режиму.

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Здавалося, що всі найкращі колоди відкрили ще тоді й навряд чи щось вийде вигадати. Але виявилося, що все не так, бо деякі архетипи гравці не помітили у 2014 році. Сьогодні йтиметься про Шамана та його архетипи, які зараз показують себе достатньо добре у класичному форматі. Звісно, за цей клас грали й у 2014 році, але особливо популярним він не був. Тоді колод Шамана не було у топі найкращих, а сам клас "проспав" майже весь той час.

Згідно з даними Vicious Syndicate, цього героя продовжують недооцінювати (мало грають) й зараз, хоча у Шамана є всі інструменти для успішної гри. У своєму топі найкращих колод вони розмістили архетип Burst Midrange Shaman одразу на другому місці (високий вінрейт). Представники цього порталу навіть впевнені, що Шаман ще не розкрив весь свій потенціал, а над найкращою збіркою ще треба попрацювати. Також вони відзначають, що в архетипу Aggro Burn Shaman потенціал не менше, хоча він поки також не має особливого попиту серед геймерів.

Напевно, вже зрозуміло, що у другій колоді знаходяться агресивні карти, які направлені на різкий похід в обличчя опонента. Перша колода виглядає більш збалансовано, бо там додатково ще можна знайти провокації, масові заклинання та добір карт. Цікаво, що Burst Midrange Shaman гарно себе проявляє саме на високих рангах. Представники порталу Vicious Syndicate відзначили, що гравці у 2014 році недооцінили саме агресивні методи гри Шамана. А якщо точніше, то карти та комбінації, які дозволяють нанести чимало шкоди ворожому герою в один момент.

Напевно, таке відкриття сталося через чималу кількість новомодних методів для відслідковування статистики. Зрозуміло, що аналізувати певні дані легше, коли є хоч якісь цифри. Загалом ситуація дуже цікава, бо без старту класичного режиму ніхто б й не дізнався про такий потенціал Шамана, який гравці не помітили ще у 2014 році.

Топ найкращих архетипів на високих рангах класичного режиму / Фото портал Vicious Syndicate