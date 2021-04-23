Игроки в классический режим Hearthstone нашли колоду, которую не заметили в 2014 году. Оказывается, что сейчас Шаман является достаточно серьезным соперником в ладдере.

Наверное, немало поклонников Hearthstone решило вернуться в видеоигру, когда вышел классический режим. Геймеры смогли виртуально отправиться в 2014 год и сыграть на любимых колодах. Компания Blizzard даже выпустила отдельный ладдер для этого режима.

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Казалось, что все лучшие колоды открыли еще тогда и вряд ли что-то получится придумать. Но оказалось, что все не так, потому что некоторые архетипы игроки не заметили в 2014 году. Сегодня речь пойдет о Шамане и его архетипах, которые сейчас показывают себя достаточно хорошо в классическом формате. Конечно, за этот класс играли и в 2014 году, но особо популярным он не был. Тогда колод Шамана не было в топе лучших, а сам класс "проспал" почти все то время.

Согласно данным Vicious Syndicate, этого героя продолжают недооценивать (мало играют) и сейчас, хотя в Шамана есть все инструменты для успешной игры. В своем топе лучших колод они разместили архетип Burst Midrange Shaman сразу на втором месте (высокий винрейт). Представители этого портала даже уверены, что Шаман еще не раскрыл весь свой потенциал, а над лучшей сборкой еще надо поработать. Также они отмечают, что в архетипа Aggro Burn Shaman потенциал не меньше, хотя он пока также не имеет особого спроса среди геймеров.

Наверное, уже понятно, что во второй колоде находятся агрессивные карты, направленные на резкий поход в лицо оппонента. Первая колода выглядит более сбалансировано, поскольку там дополнительно еще можно найти провокации, массовые заклинания и добор карт. Интересно, что Burst Midrange Shaman хорошо себя проявляет именно на высоких рангах. Представители портала Vicious Syndicate отметили, что игроки в 2014 году недооценили именно агрессивные методы игры Шамана. А если точнее, то карты и комбинации, которые позволяют нанести немало урона вражескому герою в один момент.

Наверное, такое открытие произошло из-за немалого количества новомодных методов для отслеживания статистики. Понятно, что анализировать определенные данные легче, когда есть хоть какие-то цифры. В целом ситуация очень интересная, потому что без старта классического режима никто бы и не узнал о таком потенциале Шамана, который игроки не заметили еще в 2014 году.

Топ лучших архетипов на высоких рангах классического режима / Фото портал Vicious Syndicate