Недавно компания Valve выпустила достаточно неожиданное обновление для Steam. Оказалось, что этот сервис вылетал у геймеров, которые являются владельцами 25 тысяч видеоигр.

Наверное, почти все геймеры знают или пользуются популярным сервисом Steam. В последнее время в этом магазине появляется все больше игр, поскольку все разработчики понимают, что это лучший вариант для распространения своих проектов.

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Сейчас на полках этого виртуального магазина находится уже более 51 тысячи видеоигр. Трудно даже представить, какова точная суммарная стоимость всех этих проектов. Хотя мы поискали в сети и нашли интересный портал, который говорит, что суммарно все игры в Steam стоят более 610 тысяч долларов (полноценная цена). А во время масштабных распродаж суммарная цена падает почти в два раза. Конечно, это неофициальная информация, поскольку компания Valve подобной статистикой не делится.

Сам сервис существует уже длительное время, но только недавно выяснилось, что он просто "падал" у пользователей, которые являются владельцами более 25 тысяч видеоигр. Именно решением этой проблемы и занялась компания Valve, а последнее обновление должно полностью устранить такой недостаток. На самом деле это может означать только одно, что кто-то действительно обладает таким количеством игр и пожаловался на подобные аварийные завершения работы.

К сожалению, точной информации нет и по этому вопросу, так как все сервисы подсчета называют различные цифры. Например, авторитетный портал SteamDB говорит, что только пользователь с никнеймом Sonix близок к проблемной цифре, потому что у него уже 24990 видеоигр. А коллекционеру dwight schrute со второго места надо еще почти тысячу игр, чтобы дойти до 25 тысяч (24023). В других пользователей пока нет даже 23 тысяч.

Топ лучших от SteamDB / Скриншот с портала SteamDB

Правда, подобным подсчетом занимается и портал Steamladder, но цифры там другие. Например, у знакомого нам пользователя с красноречивым никнеймом dwight schrute уже 32822 видеоигры, а в Sonix – 28602. Еще есть коллекционер gt4, который также преодолел планку в 25 тысяч (26020).

Топ лучших от Steamladder / Скриншот с портала Steamladder

Возможно, подобные несовпадения возникают из-за различных моделей подсчета. Например, в какой-то из систем могут учитываться демоверсии или дополнения. Наверное, правда где-то посередине, поскольку кто-то же пожаловался на этот недостаток. Но ситуация интересная, потому что Valve выпустила отдельный патч всего для нескольких игроков. Хотя подобные геймеры приносят этой компании немало средств.