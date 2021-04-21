Из магазина Steam ненадолго исчезли все видеоигры от разработчиков из Rockstar Games. Конечно, ошибку быстро исправили, но игр от этой компании почему-то стало больше.

Очень странная ситуация произошла с играми компании Rockstar Games в магазине Steam. Сначала исчезла страница видеоигры Grand Theft Auto V, а за ней и все остальные. Представители компании смогли быстро решить эту проблему, а все игры вернулись в магазин через 30 минут.

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Правда, пользователи очень быстро нашли интересное пополнение в списке игр от Rockstar Games. Кажется, кто-то очень спешил вернуть все проекты и нажал на "неправильную кнопку". Оказалось, что в магазин вернулась видеоигра Midnight Club II, которую удалили оттуда еще в начале 2018 года.

Наверное, поклонники автосимуляторов должны еще помнить эту серию об уличных гонках. Игра Midnight Club II вышла еще в 2003 году и получила хорошие отзывы от критиков и геймеров. Стоит отметить, что разработчики не называли официальной причины удаления этой видеоигры со Steam (в 2018 году). Геймеры уверены, что это произошло из-за окончания срока действия лицензии на использование некоторых саундтреков. Наверное, в Rockstar Games просто решили не вкладывать деньги в старую игру.

Игра Midnight Club II вернулась в Steam всего на час, потому что разработчики успели решить и эту проблему достаточно быстро. Правда, многие геймеры успели приобрести почти эксклюзивный проект. Онлайн вырос сразу до показателя в 39 игроков, а также появилось немало положительных рецензий и новых тем на форуме игры. Игроки отмечали, что видеоигру нужно приобрести всем как можно быстрее, пока доступ опять не закрыли. Самое интересное, что подобные темы появляются на форуме и сейчас, а игроки просят добавить видеоигру в магазин снова.

Правда, разработчики уже отметили, что они не собираются возвращать эту видеоигру и подтвердили, что это была лишь техническая ошибка. Интересно, что в поиске Steam игру уже не получится найти, но прямая ссылка до сих пор работает. Последний факт и беспокоит поклонников этой серии, потому что в похожую ситуацию попала несколько лет назад Grand Theft Auto IV. Тогда разработчики просто удалили часть "просроченных" саундтреков и оставили игру в Steam.

Форум игры Midnight Club II / Фото Steam

Последние рецензии на игру Midnight Club II / Фото Steam