Игрок решил вести себя максимально пацифистично и узнать, какое количество убийств является "обязательным" для прохождения GTA V и полученное число приятного его удивило.

Такое удивительное исследование придумал и провел пользователь Reddit под никнеймом TK-576, который подсчитал все "необходимые" убийства в игре и поделился интересной статистикой с сообществом.

Интересно Ограбление в офлайне: энтузиаст перенес дополнение The Cayo Perico Heist в видеоигру GTA V

Итак, даже если вы пройдете GTA 5 в качестве "хорошего парня", то все равно убьете 726 человек. И как оказалось, не Тревор, а Франклин самый кровожадный из троицы героев.

Если рассматривать все в персоналиях, то за время полного прохождения игры Франклин совершит 295 убийств, Тревор уничтожит 258 врагов, а Майкл будет самым большим пацифистом и сделает "ничтожные" 172 убийства. Последнюю 726–ю жертву главные герои убивают вместе. Самым кровавым заданием стала финальная сюжетная миссия "The Third Play".

Окончательное количество убитых было определено с помощью полностью записанного на видео прохождения, в котором игроки выбирали путь стэлса каждый раз, когда могли, бежали вместо того, чтобы вступать в схватку и перемещались по улицам Лос-Сантоса весьма аккуратно, чтобы ненароком не сбить пешехода.

Каждое необходимое убийство в GTA V​

Сам исследователь не первый занимается подобным подсчетом и утверждает, что 726 убийств для такой игры это достаточно небольшое количество, которое приятно его удивило. По словам TK-576, в прошлом году он проводил аналогичный эксперимент с игрой Max Payne 3 и та оказалась гораздо более кровавой, ведь для ее прохождения понадобилось 1216 убитых противников. Даже приключения Гордона Фримена в Half Life 2 унесли больше жизней (751), чем отвязная троица из GTA V.