Известный моддер HKH191 выпустил интересную модификацию для игры Grand Theft Auto V. Он смог перенести в эту видеоигру масштабное дополнение The Cayo Perico Heist с GTA Online.

В декабре прошлого года для видеоигры GTA Online вышло масштабное дополнение The Cayo Perico Heist. Разработчики добавили в видеоигру остров Кайо-Перико, который принадлежит наркобарону Хуану "Эль Рубио" Стриклеру. Также в видеоигре появилось немало дополнительного контента, правда, только игроки в онлайн-версию GTA V смогли ознакомиться с этим островом и ограбить прекрасное имение.

Достойно внимания 9 самых сложных видеоигр в истории индустрии

Такую несправедливость решил исправить известный моддер с никнеймом HKH191. Недавно он выпустил модификацию, которая переносит в видеоигру GTA V ограбление острова Кайо-Перико. Для доступа к этому дополнению нужно приобрести специальную подводную лодку, как и в оригинальной версии. Найти это транспортное средство можно в районе доков, а внутри него игроки смогут увидеть маркер, которые и отвечают за старт дополнения. Интересно, что после прохождения сюжетной части, подводную лодку можно оставить себе.

Всего будет пять предварительных заданий и одно финальное, которое можно пройти самому или в компании партнеров, которыми управляет искусственный интеллект. То есть игроки смогут ограбить имение Эль Рубио играя за Майкла, Тревора или Франклина. Разработчик отметил, что пытался почти ничего не менять, хотя и добавил несколько новых транспортных средств в свою модификацию. Интересно, что это уже не первая подобная работа моддера HKH191. Ранее он перенес казино с дополнения The Diamond Casino & Resort в GTA V.

Стоит отметить, что подобный мод доступен только для игроков с PC, а бесплатно его можно скачать по этой ссылке. Также там можно найти подробную инструкцию (даже видео), которая поможет правильно установить эту модификацию.

Трейлер дополнения The Cayo Perico Heist – видео