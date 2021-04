Из всех игр в которые вы когда-нибудь играли, какая была самой сложной? Если вам трудно ответить на этот вопрос, то вы точно найдете несколько достойных вариантов в нашем материале.

Все приходят в мир видеоигр с различными целями. Кого-то интересует история, другого хорошая графика, а кто-то стремится к "зубодробительным" вызовам и сложности. Именно последним наша подборка точно придется по вкусу.

Несмотря на желание определить самую сложную игру в истории и превратить эту подборку в рейтинг – это не представляется возможным, ведь для каждого геймера "самая сложная" игра в его жизни может быть другой. Именно поэтому мы подобрали для вас 9 проектов, которые известны прежде всего своей невероятной "ненавистью" к игроку.

Happy Wheels

Невозможный уровень в Happy Wheels / изображение pinterest

Дата выхода: 4 июня 2010 года

4 июня 2010 года Разработчики: Fancy Force

Fancy Force Платформы: PC, iOS, Android

PC, iOS, Android Оценки: 73/100 – у критиков, 6.5/10 – у геймеров (тут и дальше по данным портала metacritic)

73/100 – у критиков, 6.5/10 – у геймеров (тут и дальше по данным портала metacritic) Время прохождения: 3 часа (тут и дальше по данным портала howlongtobeat)

Браузерная флэш-игра, обретшая популярность в середине 2010–ых, и которой, возможно, своей популярностью обязан один из самых известных ютуберов в мире – PewDiePie.

В игре игроки управляют различными персонажами, каждый из которых имеет свое уникальное транспортное средство, и пытаются пройти уровень, не получив фатальный урон от множества видов причудливых препятствий. Несмотря на то, что "основная" игра длится всего лишь 3 часа, благодаря удобному редактору уровней фанаты до сих пор создают все новые и новые карты. По состоянию на 2021 год их насчитывается более 10 000 000.

Oddworld: Abe's Oddysee

Oddworld: Abe's Oddysee / изображение news.game.co.uk

Дата выхода: 19 сентября 1997 года

19 сентября 1997 года Разработчики: Oddworld Inhabitants

Oddworld Inhabitants Платформы: PlayStation, PC, Game Boy

PlayStation, PC, Game Boy Оценки: 85/100 – у критиков, 8.8/10 – у геймеров

85/100 – у критиков, 8.8/10 – у геймеров Время прохождения: 12,5 часов

Игра представляет собой двухмерный платформер. Игровой мир разделен на отдельные уровни, между которыми можно переходить. Главный герой обладает большим количеством механик, такими как: "речь", магия, взаимодействие с окружающей обстановкой (рычаги, переключатели и т. п.), использование гранат, камней и кусков мяса. Все это используется для решения головоломок и преодоления противников. Игрок также имеет богатый арсенал движений, он может красться, ходить, бегать, подтягиваться, прыгать и приседать.

Из-за такого огромного, особенно по тем временам, количества механик игра заставляла геймеров тщательно себя изучать. Даже ее разработчики признали, что переборщили со сложностью, ведь почти каждое ваше действие нужно тщательно рассчитать, потому что Oddworld не прощает ошибок. Однако, несмотря на это проект стал классикой PlayStation и получил огромное количество поклонников.

Getting Over It With Bennett Foddy

Удивительный и странный гейм-дизайн Getting Over It With Bennett Foddy / изображение vgtimes

Дата выхода: 7 октября 2017 года

7 октября 2017 года Разработчики: Bennett Foddy

Bennett Foddy Платформы: PC

PC Оценки: 85/100 – у критиков, 4.7/10 – у геймеров

85/100 – у критиков, 4.7/10 – у геймеров Время прохождения: 6,5 часов

Ваш персонаж – человек в бочке (некая отсылка на Диогена) оснащенный кувалдой. С помощью этого нехитрого инструмента вам предстоит забраться на вершину горы – и это невероятно сложно. Кроме того, что карта имеет странный рельеф еще и в игре не существует никакой механики сохранения прогресса, а сам мир построен таким образом, что ваш персонаж может "поскользнуться" в шаге от финиша и оказаться чуть ли не на самом старте.

Невозможно придумать более странной концепции игры, чем эта, однако именно этот проект некоторое время был вирусным среди летсплееров и стримеров. К тому же мы уверены, что именно из-за него было разбито не один десяток компьютерных мышек. А чего еще ожидать от игры, создатель которой даже в описании утверждает, что она была разработана для "определенного типа людей, чтобы сделать им больно". Что ж, с этой задачей Getting Over It With Bennett Foddy точно справляется абсолютно блестяще.

Dark Souls

Спасательный костер в Dark Souls / изображение screenrant

Дата выхода: 7 октября 2011 года

7 октября 2011 года Разработчики: FromSoftware

FromSoftware Платформы: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One

PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One Оценки: 89/100 – у критиков, 8.9/10 – у геймеров

89/100 – у критиков, 8.9/10 – у геймеров Время прохождения: 44 часа

Вы, безусловно, ожидали увидеть эту игру в списке. Конечно, можно долго дискутировать на тему того, какая игра серии является сложной или о том, почему в подборке отсутствует Demon Souls, которая по сути и дала жизнь серии. По нашему мнению, несмотря на то что Demon Souls вышла на 2 года раньше, все же первая часть Dark Souls получила ту бешеную популярность и признание, которые обеспечили продолжение серии и породили целый жанр "соулзлайк" игр.

Бесконечный поток жестоких боссов, которые могут (и будут) заставлять чувствовать вас, будто вы беззащитный муравей, делают эту игру одной из самых сложных в истории.

Battletoads

Battletoads (1991) / изображение screenrant

Дата выхода: июнь 1991 года

июнь 1991 года Разработчики: Rare

Rare Платформы: NES, Sega, Game Boy, PC

NES, Sega, Game Boy, PC Оценки: отсутсвуют

отсутсвуют Время прохождения: 3,5 часа

Возможно, самая сложная игра на NES за всю историю консоли. Battletoads имеет такие уровни, которые вызывают панические атаки, и врагов, что буквально возникают из ниоткуда. Игру можно назвать смесью Contra и Double Dragon. А уровень "Тоннель Турбо" – худший ночной кошмар любого геймера, ведь остается одним из самых сложных уровней в истории видеоигр.

Sekiro: Shadows Die Twice

Чрезвычайная, но сложная Sekiro: Shadows Die Twice / изображение 3dnews

Дата выхода: 10 июня 2018 года

10 июня 2018 года Разработчики: FromSoftware

FromSoftware Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One

PC, PlayStation 4, Xbox One Оценки: 88/100 – у критиков, 7.9/10 – у геймеров

88/100 – у критиков, 7.9/10 – у геймеров Время прохождения: 28,5 часов

Учитывая, что это проект от разработчиков Dark Souls, нас не должно удивлять, что Sekiro попал в список. Боссы здесь такие же жесткие, как и их коллеги из предыдущих игр компании, но на этот раз все дело в том, чтобы научиться ломать оборону противника, чтобы иметь возможность нанести жестокий завершающий удар, прежде чем они восстановятся. Это иногда очень трудно, но чистая эйфория, которую вы почувствуете, когда наконец выйдете из схватки победителем – стоит труда. Кроме сложности, игра имеет ряд достоинств, среди которых фантастическая интерпретация Японии эпохи Сэнгоку.

I Wanna Be The Guy

Убийственно сложный уровень в I Wanna Be The Guy / изображение screenrant

Дата выхода: 5 октября 2007 года

5 октября 2007 года Разработчики: Майкл "Kayin" О'Релли

Майкл "Kayin" О'Релли Платформы: PC

PC Оценки: отсутствуют

отсутствуют Время прохождения: 9,5 часов

Уровни этой игры буквально были созданы с попыткой убить игрока как можно больше раз, чтобы заставить его страдать. Ключевым для успешного прохождения здесь является запоминание каждого шипа, препятствия или платформы, но опять же, только геймеры с богоподобными рефлексами и огромным IQ смогут добраться хотя бы половины первого уровня.

Cuphead

Один из боссов Cuphead / изображение screenrant

Дата выхода: 29 сентября 2017 года

29 сентября 2017 года Разработчики: StudioMDHR Entertainment

StudioMDHR Entertainment Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Оценки: 88/100 – у критиков, 8.3/10 – у геймеров

88/100 – у критиков, 8.3/10 – у геймеров Время прохождения: 10 часов

Cuphead отдает дань классике анимации своим прекрасным визуальным стилем и пристальным вниманием к деталям. Хотя на игру очень приятно смотреть, но очень утомительно играть, и это связано с невероятной сложностью различных боссов игры.

Ключ к победе – запоминать схемы их атак. После этого, все сводится к скорости реакции и способности избегать повреждений, но это все гораздо легче сказать, чем сделать.

Super Meat Boy

Кровавое месиво в Super Meat Boy / изображение rockpapershotgun.com

Дата выхода: 20 октября 2010 года

20 октября 2010 года Разработчики: Team Meat

Team Meat Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Android

PC, PlayStation 4, Xbox One, Android Оценки: 87/100 – у критиков, 8.2/10 – у геймеров

87/100 – у критиков, 8.2/10 – у геймеров Время прохождения: 10 часов

Постарайтесь не разбить свои консоли и ПК на кусочки. Super Meat Boy – это как сложная игра, но на стероидах. Вас ожидают 300 уровней прыжков в попытках не умереть буквально от всего, ведь в этой игре даже стены хотят вас убить. Одним из самых приятных аспектов игры являются персонажи с разными атрибутами, которые можно использовать для победы.